Die „Big Five“ für die Geschäftsmodellentwicklung – Startpunkt57 vermittelt Basis-Wissen für Gründer

(wS/si) Siegen 30.03.2023 | Von der Idee bis zur Gründung ist es ein langer Weg. Startpunkt57 ist die zentrale Anlaufstelle der Region für alle Fragen rund um das Thema Existenzgründung.

Das gemeinsame Ziel: Keine Idee und kein Ideengeber darf verloren gehen.

Um das zu erreichen bietet Startpunkt57 über das Jahr verteilt immer wieder Veranstaltungen zum Thema Gründung an, bei denen es neben dem fachlichen Input auch Gelegenheit zum Netzwerken gibt.

Für alle, die noch ganz am Anfang stehen, bietet sich die Startpunkt57 Basics-Reihe an. Hier wird jedem Punkt der „Big Five für die Geschäftsmodellentwicklung“ eine eigene Veranstaltung gewidmet:

13. April 2023 Unternehmensformen

18. April 2023 Steuern und Buchhaltung

26. April 2023 Markt und Wettbewerb

2. Mai 2023 Marketing

10. Mai 2023 Finanzplanung

Die Reihe findet zweimal jährlich statt, immer nach den Oster- und den Herbstferien. Anmeldungen zu allen Veranstaltungen können auf www.startpunkt57.de gemacht werden.

Los geht es am 13. April mit der Veranstaltung „Unternehmensformen“, von 17 bis 19 Uhr im Co- Working-Space von Startpunkt57, dem regionalen Gründungsnetzwerk, in der Sandstraße 26 in 57072 Siegen.

Fragen zu den Veranstaltungen und den Angeboten von Startpunkt57 beantwortet André Feuerstein unter 0271 333 1140 oder feuerstein@startpunkt57.de.

