Ein Familienunternehmen geht weiter in die Zukunft! Maximilian Vetter tritt in die Fußstapfen seines Vaters und geht doch eigene Wege!

(wS/ve) Burbach 14.03.2023 | „Und das sind sehr große Fußstapfen“, so die Worte von Maximilian Vetter. „Aber das Vorhaben, die Familientradition weiterzuführen, habe ich schon lange. Die nächsten Jahre werden spannend, ich freue mich sehr auf die Zeit und die Herausforderungen!“ Bei diesen Worten hört man direkt seine Begeisterung heraus.

VETTER ist seit der Gründung im Jahre 1889 nun in 5. Generation ein Familienunternehmen, man ist stolz auf die Unabhängigkeit und Selbständigkeit. Entscheidungen können schnell und direkt getroffen werden. Der Gabelzinkenhersteller mit 550 Mitarbeitern und Produktionsstandorten in Burbach/Deutschland und Chambersburg/USA sowie 6 Niederlassungen, ist weltweit ein erfolgreiches und bekanntes Unternehmen.

Denn was die Gabelzinke so spannend macht, ist die Tatsache, dass alles um uns herum irgendwann einmal mit einer Gabelzinke transportiert worden ist. Arnold, Gabriele und Maximilian Vetter sind sich einig: Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass Maximilian Vetter ins Unternehmen einsteigt, um die Führung in einigen Jahren vom Vater an den Sohn übergeben zu können.

Schon in der Oberstufe und während des Studiums hat Maximilian Vetter erste Erfahrungen im Unternehmen gesammelt und seinen Vater immer mal wieder auf Dienstreisen begleitet. Von klein auf gehören Gabelzinken zu seinem Leben.

„Meine Frau und ich sind begeistert, dass Maximilian diesen Weg gehen möchte. Es macht uns stolz und glücklich. Eine Firma an die nächste Generation weiterzugeben, ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Dennoch war es uns wichtig, dass unser Sohn seine ersten Berufserfahrungen nach dem Studium erst außerhalb des Unternehmens sammelt, um selbst entscheiden zu können, welchen Weg er wirklich gehen möchte.“

Nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Bachelor- und Masterstudium der internationalen Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten in Frankfurt und Hamburg war Maximilian Vetter in einem Münchner Automotive-Unternehmen tätig. In den kommenden Monaten wird er sich intensiv in die Abläufe der verschiedenen Abteilungen einarbeiten und mehr und mehr Verantwortung übernehmen. „Wir freuen uns auf die Zeit mit unserem Sohn, die wir gemeinsam im Unternehmen tätig sind“, so die geschäftsführenden Gesellschafter Arnold und Gabriele Vetter.