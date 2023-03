Erst aggressiv und dann Weinen: 17-Jähriger nach Flucht vor der Polizei verletzt

(wS/red) Siegen 28.01.2023 | Am Dienstagabend wurde der Rettungsdienst zur City Galerie in Siegen gerufen, um sich um einen bewusstlosen Jugendlichen zu kümmern. Als die Sanitäter versuchten herauszufinden, warum er bewusstlos war, reagierte ein 17-Jähriger aggressiv auf ihre Fragen und begann, sie zu beleidigen und anzuschreien. Die alarmierte Polizei erteilte dem 17-Jährigen daraufhin einen Platzverweis, als er ging, setzte er seine Beleidigungen fort und richtete sie nun gegen die Polizei. Er verwendete Ausdrücke wie „ihr Hunde“ und andere massive Beleidigungen.

Als die Beamten auf den Jugendlichen zugingen, rannte er weg. Er lief zunächst durch das Parkhaus am Apollo Theater und sprang dann über einen Zaun, wobei er in einen tiefen Abgrund fiel. Die Beamten verloren den 17-Jährigen aus den Augen. Etwa 10 Minuten später wurde der verletzte Jugendliche kleinlaut und weinend auf dem Gehweg am Löhrtor gefunden. Die zuvor beleidigten Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Siegener Krankenhaus. Neben den Verletzungen erwarten den 17-Jährigen jetzt auch mehrere Anzeigen wegen Beleidigung.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier