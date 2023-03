Feuerwehreinsatz wegen Kohlenmonoxid-Alarm: Bewohnerin handelt besonnen und verhindern Schlimmeres

(wS/red) Siegen Seelbach 20.03.2023 | Am frühen Morgen des heutigen Tages rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz in einem Wohngebiet in Seelbach aus. Grund für den Einsatz war ein ausgelöster Kohlenmonoxid-Melder in einem Einfamilienhaus.

Die Bewohner des Hauses hatten den Alarm des Melders wahrgenommen und umgehend die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte rückten mit mehreren Fahrzeugen und Atemschutzgeräten an, um das Gebäude zu untersuchen und mögliche Gefahrenquellen ausfindig zu machen. Die Feuerwehr setzte umgehend Maßnahmen ein, um das Gebäude zu lüften und das Kohlenmonoxid zu beseitigen.

Die Feuerwehr warnt in diesem Zusammenhang erneut vor der Gefahr von Kohlenmonoxid und rät dazu, regelmäßig die Funktion von Kohlenmonoxid-Meldern zu überprüfen. Der Einsatz der Feuerwehr konnte dank des schnellen Handelns der Bewohnerin und der professionellen Arbeit der Einsatzkräfte erfolgreich abgeschlossen werden.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier