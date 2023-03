Geisweider Flohmarkt am 1. April

(wS/red) Siegen 21.03.2023 | Zu gewohnt frühen Stunden beginnt der kommende Geisweider Flohmarkt am 1. April.

Bereits ab 3:30 Uhr werden die wettergeschützten Stellplätze unter der HTS vergeben.

Was aber nicht bedeutet, dass alle, die etwas verkaufen möchten, so früh vor Ort sein müssen. Auch um 7 Uhr bekommt man auf dem Flohmarktgelände noch einen attraktiven Standplatz. Dafür wurden eigens „Langschläfer Plätze“ eingerichtet. Jeder kann mitmachen, einfach über die Stahlwerkstraße zum Gelände kommen. Wer etwas verkaufen möchte, benötigt keine Reservierung oder Anmeldung.

Das Ordnerteam weist ab 3:30 Uhr den Händlern ihre Standplätze zu.

Der Markt endet um 13 Uhr.

Veranstalter des Marktes ist die Werbegemeinschaft Geisweid. Für Planung, Organisation und Durchführung ist Mario Görög verantwortlich. Die Flohmärkte finden bis Dezember jeweils am 1. Samstag im Monat statt. Alle Plätze sind überdacht. Für Händler und Besucher stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Auskünfte sind unter der Telefon-Nr. 0221 / 80 111 80 5 oder www.geisweider-flohmarkt.de erhältlich.

Weitere Termine in 2023:

6. Mai, 3. Juni, 1. Juli, 5. August, 2. September, 7. Oktober, 4. November, 2. Dezember