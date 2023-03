Glasfaser kommt Hilchenbacher Stadtkern, Hadem und Lützel erreichen die Quote

(wS/hi) Hilchenbach 14.03.2023 | Geschafft: Im Hilchenbacher Stadtkern, in Hadem und in Lützel haben sich ausreichend Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer für den Glasfaser-Ausbau durch Westconnect entschieden, sodass der Anbindung ans schnelle Netz nun nichts mehr im Wege steht.

Die erforderliche Quote wurde erreicht.

Das heißt, die Bewohnerinnen und Bewohner können künftig mit Geschwindigkeiten bis zu 1.000 Mbit pro Sekunden im Internet surfen.

Der Netzbetreiber schließt Stand jetzt rund 500 Haushalte und Gewerbetreibende im Hilchenbacher Kern und in Hadem kostenlos ans Glasfasernetz an, hinzu kommen weitere 80 in Lützel. Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis freut sich, dass damit immer mehr Hilchenbacherinnen und Hilchenbacher für die digitale Zukunft gerüstet sind.

Neben den drei genannten Stadtteilen werden im Rahmen dieses Ausbauprojekts auch Grund und Helberhausen künftig mit Highspeed-Internet versorgt. Hier haben die Grundstückeigentümerinnen und -eigentümer die Quote schon vor einigen Wochen erreicht.

Als Multiplikatoren waren in Hadem Dieter Runte und in Lützel Dirk Becker sowie Carsten Sittner unterwegs. Sie standen und stehen ihren Nachbarinnen und Nachbarn in Sachen Glasfaser Rede und Antwort. „Unser Dank gilt den Multiplikatoren, die sich in ihren Stadtteilen stark engagiert haben“, betont Kyrillos Kaioglidis. Und Heiko Grebe von Westconnect pflichtet ihm bei: „Sie haben das Ganze mehr als positiv begleitet.“

Die Vorvermarktung von Westconnect läuft im Stadtkern sowie in Hadem, Lützel, Grund und Helberhausen noch bis 31. März. Ab diesem Zeitpunkt versendet Westconnect dann die Willkommensschreiben als schriftliche Bestätigung für den Erhalt des kostenlosen Anschlusses. In Allenbach, Dahlbruch und Müsen gilt das Angebot noch bis 30. Juni, anschließend zahlen die Eigentümerinnen und Eigentümer rund 1.500 Euro. „Klar ist: Sobald der Bagger am Haus vorbeigefahren ist, wird der Anschluss kostenpflichtig“, erklärt Heiko Grebe.

Für Fragen steht die städtische Wirtschaftsförderin Martina Hamann unter der Telefonnummer (02733) 288-230 zur Verfügung. Außerdem bietet Westconnect persönliche Beratungen an, und zwar jeden Mittwoch von 15:00 bis 18:00 im Hilchenbacher Rathaus in Raum 216 sowie jeden ersten Samstag im Monat von 8:30 bis 12:00 Uhr im Eingangsbereich neben dem Bürgerbüro.