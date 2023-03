Mehr als 100 Wanderfreunde eröffneten die Turngau-Wandersaison – Mit der TSG Helberhausen ging es auf die große aussichtsreiche Rundtour

(wS/st) Hilchenbach 21.03.2023 | Am dritten März-Wochenende ließen es sich mehr als 100 Wanderfreunde der Siegerland –Turngaus (STG) nicht nehmen, der Einladung der TSG Helberhausen zu der Wanderung „Das sind ja schöne Aussichten“ ins obere Ferndorftal zu folgen. Die Organisatoren des Jubiläums-Vereins – die TSG feiert in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag – hatten für große Schar der Wanderer alles bestens vorbereitet: eine aussichtsreiche Strecke, beste Betreuung durch die Wanderleiter Günter Kneppe und Horst Schneider, gute Verpflegung unterwegs und ein sagenhaftes Kuchenbuffet zum gemeinsamen Abschluss in der Turnhalle.

Auch wenn sich das Wetter nicht von seiner allerbesten Seite zeigte, die Wandergruppe konnte nach der Begrüßung durch Meinhard Menn, Sportleiter der TSG Helberhausen, und Ehrenfried Scheel, Vorsitzender des STG, bei trockenem Wetter auf die gut 13 Kilometer lange Rundtour starten.

Nachdem die „Bergwertung“ nach etwa der Hälfte der Strecke gemeistert war, warteten an der Verpflegungsstation nahe der Ferndorfquelle ein Getränkestand sowie eine kleine Feuerstelle. Bestens gestärkt setzten die Wanderfreunde ihre Tour Richtung Windräder fort.

Immer wieder lohnte es, kurz anzuhalten und die Aussichten, die trotz des verhangenen Himmels sehr weit reichten, zu genießen. Über den Grünen Platz und weiter Richtung Hadem erreichten die Teilnehmer über ein Teilstück des Löffelpfades nach knapp vier Stunden wieder die Helberhäuser Dorfmitte.

In der Turnhalle zögerten die Wanderer nicht lange und ließen sich die heiße Suppe und natürlich das ein oder andere leckere Tortenstück schmecken.

Die nächsten Wanderungen des Siegerland Turngaus sind für den 4. Juni und den 10. September geplant. Anfang Juni lädt der Turnbezirk Olpe ein und im September treffen sich die Wanderfreunde beim TuS Niederlaasphe.

Bericht und Fotos: Juliane Scheel