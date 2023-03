Schneeglätte sorgt für Unfall in Müsen: 25-jähriger Mercedes Sprinterfahrer prallt in Mauer

(wS/red) Hilchenbach 08.03.2023 | Am Mittwochmorgen kam es in Müsen auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters verlor aufgrund der schneeglatten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in eine Mauer. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, allerdings ist das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und es entstand ein größerer Sachschaden an der Mauer.

Die Polizei war vor Ort und leitete den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Geschätzter Schaden über 10.000€.

Fotos: Lars Schenider / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier