Übung der Feuerwehr: Feuer in einer Lagehalle im Autozentrum Steiner in Netphen

(wS/ne) Netphen 29.03.2023 | Dunkle Rauchschwaden drangen am Dienstag gegen 19 Uhr aus der Lagerhalle des Autohaus Steiner in Netphen am Bernstein. Besorgte Anwohner hatten bereits den Inhaber über das Geschehen informiert, aber es gab keinen Grund zur Aufregung, denn die Feuerwehren aus Netphen und Eschenbach hatten sich das Autohaus als Übungsobjekt ausgesucht.

Karl-Heinz Born von der Feuerwehr Netphen hatte diese Einsatzübung ausgearbeitet. Angenommene Lage war wie folgt: Ein Mitarbeiter der Firma Steiner hatte in der Lagerhalle, in der Reifen gelagert werden, Arbeiten mit einem Gabelstapler vorgenommen. Dabei kam es aus einem nicht bekannten Grund zu einem Feuer. Der Staplerfahrer war verletzt in der verqualmten Halle. Die Feuerwehr ging sofort mit den ersten Kräften unter schwerem Atemschutz zur Menschenrettung vor. Der Mitarbeiter wurde sehr schnell aus dem Gefahrenbereich geborgen und dem Rettungsdienst übergeben.

Nach der Menschenrettung wurde ein Innenangriff vorgenommen, von außen wurde der Brand über die Drehleiter unter Kontrolle gebracht. Eine Wasserversorgung aus offenem Gewässer wurde aus der Sieg aufgebaut. Bei diesem Szenario war besonders zu beachten, dass auf dem Parkplatz des Autohauses eine Vielzahl an Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge stehen. Bei diesen Fahrzeugen ist besondere Vorsicht bei hoher Hitzeentwicklung und Feuer zu beachten.

An der Übung waren fast 50 Feuerwehr Männer und Frauen beteiligt. Alles im allen war die Übung ein voller Erfolg.

Fotos und Bericht: Nico Eggers