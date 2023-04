Elf beschädigte Fahrzeuge – Polizei bittet Zeugen um Hinweise

(wS/ots) Siegen Am späten Donnerstagabend (06.04.2023) ist es gegen 23:45 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gekommen. Ein unbekannter Täter war im Bereich Melanchtonstraße, Am Schwarzen Barth und An der Sommerseite unterwegs und beschädigte mehrere Fahrzeuge.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete eine männliche Person und rief umgehend die Polizei. Kurz darauf eintreffende Einsatzmittel waren schnell vor Ort. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann beschädigte Außenspiegel an insgesamt elf Fahrzeugen. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 3500 Euro.

Die Beamten konnten im Nahbereich einen 24-Jährigen antreffen. Ob dieser für die Sachbeschädigungen verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die die Kriminalpolizei übernommen hat.

Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter der 0271/709–0 zu melden.