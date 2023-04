Einbruch in Vodafone- Shop – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Kreuztal 11.04.2023 | Am frühen Dienstagmorgen (11.04.2023) ist es gegen 01:25 Uhr zu einem Einbruch in einen Vodafone-Shop im Ziegeleifeld in Kreuztal gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach lösten die unbekannten Täter zur Tatzeit einen Alarm aus. Der Inhaber meldete dies umgehend der Polizei. Bei Eintreffen stellten die Beamten eine zerstörte Haupteingangstür fest. Die Unbekannten entwendeten Handys und Uhren aus der Auslage. Kurze Zeit später flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Durch vorhandenen Videoaufzeichnungen können die drei Täter wie folgt beschrieben werden: -alle drei Täter sind männlich und haben eine schmale Statur -die jungen Männer sind dunkel gekleidet -einer trug ein schwarzes Oberteil mit einem weißen Rechteck inklusive schwarzer Schrift auf der Brust und eine beige Jacke mit einem weißen Emblem auf dem Rücken.

Die Kreuztaler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02732/909-0 entgegen.