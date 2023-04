Ermittlungserfolg und Festnahme im Fall des versuchten Tötungsdeliktes beim Gasometer im August 2022

(wS/ots) Siegen 13.04.2023 | Am Samstagnachmittag des 13.08.2022 ist ein schwerverletzter Mann durch Passanten im Bereich der Friedrich-Friesen-Straße in Siegen aufgefunden worden. Bei dem Verletzten handelte es sich um einen 26-jährigen Mann aus dem südlichen Siegerland. Er wies mehrere Stich-/Schnittverletzungen auf.

Siehe hierzu den Bericht vom 13.08.2022: https://wirsiegen.de/2022/08/versuchtes-toetungsdelikt-in-siegen-mordkommission-bis-in-die-spaeten-abendstunden-im-einsatz/358853/

Nun geben die Staatsanwaltschaft Siegen, das Polizeipräsidium Hagen und die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein folgende gemeinsame Presseerklärung zur Aktualisierung des Sachverhaltes:

Die Ermittlung leitet seitdem eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen. Die Hintergründe der Tat waren völlig unklar, das 26-jährige Opfer machte kaum Angaben hierzu. Trotz alledem gelang es den Ermittlern, zwischenzeitlich zwei Tatverdächtige zu identifizieren. Bereits am 14.03.2023 ist bei einem Einsatz in Siegen ein 23-jähriger Mann aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls in dieser Sache festgenommen worden. Er ist derzeit in einer JVA untergebracht. Der zweite Tatverdächtige, ein 19-jähriger junger Mann, befindet sich im Ausland. Auch gegen ihn liegt ein Untersuchungshaftbefehl vor. Die Ermittlungen zur Ergreifung des 19-Jährigen dauern an. Die Hintergründe zur Tat sind nach wie vor nicht vollständig geklärt und die Ermittlungen hierzu dauern weiterhin an. Die Ermittler gehen aber nach den bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass es sich seinerzeit nicht um ein Zufallstreffen der Beteiligten handelte.

Fotos: wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier