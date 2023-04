Frühstück für Senioren in Bad Berleburg: Veranstaltung im Interkulturellen Mehrgenerationentreffpunkt

(wS/bb) Bad Berleburg 04.04.2023 | Die Senioren-Service-Stelle der Stadt Bad Berleburg und der Interkulturelle Mehrgenerationentreffpunkt veranstalten am Dienstag, 18. April, um 9 Uhr ein Frühstück für Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren.

Die Veranstaltung findet im Interkulturellen Mehrgenerationentreffpunt (Alte Landratsvilla) in der Poststraße 40 in Bad Berleburg statt. Im Anschluss an das Frühstück liefert ein Mitarbeiter der Betreuungsbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein alles, was man zum Thema Betreuungen wissen sollte.

Er hält wichtige Informationen und Entscheidungshilfen in Betreuungsfragen bereit und steht im Anschluss gerne für Fragen oder persönliche Gespräche zu Verfügung.

Silke Weller vom Senioren-Service der Stadt Bad Berleburg und Amelie George vom DRK-Mehrgenerationentreffpunkt freuen sich auf viele Teilnehmende.

Anmeldungen sind unter Tel. 0151 25511707 oder per E-Mail unter a.george@drk-siegen-wittgenstein.de möglich. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 25 begrenzt.

