Gesprächskreis für pflegende Angehörige in türkischer Sprache

(wS/al) Siegen 04.04.2023 | Der Verein deutsch- türkischer Akademiker in Siegen hat, in Kooperation mit dem Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe Siegen- Wittgenstein sowie der Alzheimer Gesellschaft Siegen- Wittgenstein e.V., einen Gesprächskreis für pflegende Angehörige in türkischer Sprache ins Leben gerufen.

Es ist das erste Angebot dieser Art im Kreis Siegen- Wittgenstein

Der Gesprächskreis bietet einen geschützten Raum, in dem sich pflegende Angehörige in vertrauensvoller Atmosphäre in ihrer Muttersprache miteinander austauschen können.

Der Gesprächskreis trifft sich:

Wo:

Verein deutsch- türkischer Akademiker Siegen e.V.

Hagener Str. 75

57072 Siegen

Wann:

an jedem letzten Montag im Monat um 16:30 Uhr

Start: 24.04.2023

Information und Anmeldung:

Fatma Düzenli

0151- 54 27 65 17

oder :

Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe Siegen- Wittgenstein

0271- 67 34 72 39

pflegeselbsthilfe@alzheimer-siegen.de