Gleiche Chance für Alle: Glasfaseranschluss bis Anfang Juni in ganz Kreuztal kostenlos

(wS/kr) Kreuztal 03.04.2023 | Ein Internetanschluss auf dem neuesten Stand der Technik bietet nur Vorteile – und für kurze Zeit gibt‘s den Glasfaseranschluss in Kreuztal sogar noch einmal kostenlos!

Bereits im Oktober 2022 hatte sich ein großer Teil der Kreuztaler Bürgerinnen und Bürger füreine stabile, sichere, schnelle und vor allem zukunftsfähige Internettechnologie entschieden.

Gemeinsam bauen die Stadt und das Infrastrukturunternehmen GREENFIBER ein flächendeckendes Glasfasernetz in mehrheitlich kommunaler Hand. Dabei konkurrierte das städtische Netz bisher mit dem anderer Anbieter. Doch nun hat sich ein großer Mitbewerber überraschend zurückgezogen. Zahlreiche zukünftige Kundinnen und Kunden erhielten in den vergangenen Tagen die Kündigungen ihrer Vorverträge. Was im ersten Augenblick zu Unmut führen mag, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen zu einer neuen Chance: „Wer bisher auf den Ausbau eines Glasfasernetzes durch die Telekom gesetzt hat, soll dadurch keinen Nachteil haben“, so Bürgermeister Walter Kiß.

Denn nun ermöglichen die Stadt und GREENFIBER bis zum ersten Juni 2023 erneut den Glasfaseranschluss bis ins Haus zum Kostenanteil von 0,- €.

Paul Gummert, GREENFIBER-Geschäftsführer, sieht dadurch faire Bedingungen: „Wir setzen für einen kurzen Zeitraum wieder die Vorvermarktungsbedingungen ein und erlassen die kompletten Anschlusskosten.

Damit stellen wir sicher, dass alle Anwohnerinnen und Anwohner Kreuztals die gleiche Chance bekommen, um den Grundstein für ein digitales Leben zu legen. “ Auch für alle Haushalte, die nach dem Ende der Vorvermarktung für einen eigenen Hausanschluss entschieden haben, hat GREENFIBER gute Nachrichten: Der 0 €

Kostenanteil gilt auch rückwirkend.

Michael Kass, Projektleiter und Kämmerer der Stadt Kreuztal, hofft auf rege Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger an dem besonderen Angebot: „Mit der Glasfaser und all ihren Möglichkeiten werden wir Kreuztal noch lebens- und liebenswerter machen. Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt für die Zukunftsfähigkeit der Stadt.“

Alle Fragen zum großen Kreuztaler Infrastrukturprojekt sowie zu den Leistungen werden von montags bis freitags von 9:00 – 17:30 Uhr im Stollenhaus, dem GREENFIBER- Beratungsbüro in der Marburger Straße 58, beantwortet. Auch telefonisch ist das Büro unter 02732 / 79 83 200 zu erreichen.

Weitere Information finden Sie auch im Internet unter www.greenfiber.de/kreuztal