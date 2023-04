Glück im Unglück: 30-jähriger BMW-Fahrer übersteht Unfall auf der HTS unverletzt

Update: Bei dem Verkehrsunfall, der sich heute Mittag auf der HTS ereignet hatte, war wohl nicht nur die nasse Straße Unfall ursächlich, sondern auch der Alkoholpegel des Fahrers könnte dazu beigetragen haben, dass der 30-Jährige die Kontrolle über seinen BMW verlor.

(wS/red) Siegen 07.04.2023 | Bei einem Unfall auf der HTS hat ein 30-jähriger BMW-Fahrer am Karfreitag Glück im Unglück gehabt. Der Mann war von Eiserfeld in Richtung Siegen unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Mittelleitplanke krachte.

Der Fahrer blieb unverletzt, obwohl an seinem E-BMW erheblicher Sachschaden entstand. Ersten Erkenntinnisen nach soll der Fahrer aufgrund von nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.

