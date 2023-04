Landesprogramm „NRW kann schwimmen!“ Kreis sucht Übungsleiter für Nichtschwimmer-Kurse

(wS/si) Siegen 24.04.2023 | Der Kreis Siegen-Wittgenstein beteiligt sich seit vielen Jahren am Landesprogramm „NRW kann schwimmen!“ und sucht jetzt Übungsleiter für Nichtschwimmer-Kurse in den Sommer- und Herbstferien 2023.

Die Zahl der Grundschulkinder in Deutschland, die nicht schwimmen können, hat sich seit 2017 verdoppelt. Das geht aus einer Forsa-Umfrage hervor, die die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 2022 in Auftrag gegeben hat. Demnach geht die DLRG davon aus, dass derzeit sechs von zehn Kindern am Ende ihrer Grundschulzeit keine sicheren Schwimmer sind. Durch die Zeit der Corona-Pandemie, in der Schwimmbäder zeitweise geschlossen hatten und Schulen keinen Schwimmunterricht anbieten konnten, hat sich dieser Umstand nochmal verstärkt.

Das Landesprogramm „NRW kann schwimmen!“ möchte Kinder ermutigen, Schwimmen zu lernen oder ihre Fähigkeiten auszubauen. Der Kreis Siegen-Wittgenstein sucht dafür Übungsleiter, die in den Sommer- und Herbstferien Nichtschwimmer-Kurse in verschiedenen Hallen- und Freibädern im Kreisgebiet anbieten möchten. Die Kurse sollen jeweils zwei Wochen lang, von montags bis freitags, je eine Stunde, stattfinden.

Die Kurse sollen Wassergewöhnung, -Bewältigung und -Sicherheit vermitteln und den Kindern die Möglichkeit bieten, mit einem Schwimmabzeichen abzuschließen. Als Übungsleiter gesucht werden Ausbilder/Prüfer „Schwimmen/Rettungsschwimmen“ oder Lehrscheininhaber „Schwimmen“ der DLRG, des DRK und ASB sowie Schwimmmeister oder Fachangestellte und Meister für Bäderbetriebe oder Sportlehrer/Lehrer mit Schwimmlehrbefähigung oder ähnlichen Quali­fikationen. Ein Kurs wird mit 350 Euro vergütet.

Bei Fragen oder Interesse stehen Sabrina Zwirnlein und Stefanie Riecher telefonisch unter 0271 333 -1459 oder -1449 und per E-Mail an sport@siegen-wittgenstein.de zur Verfügung.