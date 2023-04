Tag der Pflegenden: Typisierungsaktion am 12. Mai im Diakonie Klinikum Jung-Stilling

(wS/dia) Siegen 28.04.2023 | „Kleine Tat, große Wirkung“: Der Kurs 140 des Pflegebildungszentrums der Diakonie in Südwestfalen macht sich am Freitag, 12. Mai, für die Stammzellenspende stark.

Von 10 bis 17 Uhr läuft die Typisierungsaktion, zu der die Auszubildenden in Kooperation mit der DKMS gemeinnützige GmbH (früher Deutsche Knochenmarkspenderdatei) einladen. Wer mitmachen möchte erhält sein Typisierungs-Kit direkt vor Ort, im Foyer des Diakonie Klinikums Jung-Stilling.

Alle zwölf Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Die Suche nach passenden Stammzellenspendern entpuppt sich häufig als Wettlauf gegen die Zeit. Je mehr Menschen ihre Daten in der DKMS-Datenbank hinterlegen, desto größer stehen die Chancen, passende Spender zu erreichen. Und dafür machen sich die Pflegeauszubildenden am 12. Mai, der gleichzeitig als internationaler „Tag der Pflegenden“ gilt, stark. Die Typisierungsaktion wird von den Azubis im dritten Ausbildungsjahr in vollständiger Eigeninitiative initiiert, geplant, organisiert und umgesetzt.

Nur wenige Minuten Zeit müssen Interessierte für die Aktion einplanen. Nach einer kurzen Einweisung erhalten sie ihre Registrierungs-Unterlagen, bevor es zum Wangenabstrich geht. Dieser gibt Aufschluss darüber, ob die zu untersuchenden Gewebemerkmale zu einem Patienten passen – oder auch in Zukunft passen könnten. Das Versenden übernehmen die PBZ-Organisatoren. Sie kümmern sich bei der Aktion auch um das leibliche Wohl der Besucher und servieren Waffeln, gerne gegen eine Spende, die der DKMS zu Gute kommt.

Bei der DKMS sind mittlerweile 11,5 Millionen potentielle Spender registriert. Die Organisation wurde 1991 in Deutschland gegründet, ist aber mittlerweile weltweilt tätig.

