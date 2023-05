Faszinierende Visualisierung und einzigartige Lernerfahrung: Das Projekt ‚Mars findet Stadt‘ im Campus Buschhütten

(wS/uni ) Siegen – Kreuztal 15.05.2023 Erlebniswelt rund um den Mars

Im Juni findet der Mars findet die Stadt: Wissen und Werken unter dem roten Planeten in Buschhütten.

Mehrere Veranstaltungen:

Im Juni kommt der Mars nach Buschhütten.

7 Meter Durchmesser weist das beleuchtete Kunstwerk des englischen Künstlers Luke Jerram auf. Die Oberfläche entspricht in der Optik der des Planeten. Unter dem Mars wird im Wissenschaftsjahr 2023 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) „Unser Universum“ gelernt und gewerkelt. Im WISTA-Verbund (Strategiekreis Verortung von Wissenschaft in der Stadt) wurde dem Haus der Wissenschaft der Universität Siegen unter Federführung des Hallenser Vereins Science2Public das Projekt „Mars findet Stadt“ – Auf der Umlaufbahn durch neun Städte“ genehmigt.

Die Veranstaltungen rund um den Mars am Campus Buschhütten sind vom 6. bis zum 20. Juni zu sehen.

Foto: Luke Jerram

Foto: Bob Pitchford

Das Siegener Projekt „Erde trifft Mars“ der Kunstpädagogin Prof. Dr. Magdalena Eckes und des Physikdidaktikers Prof. Dr. Oliver Schwarz fokussiert Schülerinnen und Schüler. Die Schülerinnen und Schüler können physikalische Effekte, die bei der Bildung der Marsoberfläche fundamental waren, experimentell erkunden. Wer mitmachen will, für den gibt es ein besonderes Angebot: Mars in Stereo, 7. Juni 2023, 15.00 – 16.30 Uhr, Campus Buschhütten

Im Workshop von Prof. Eckes und Team werden Stereofotografien von Marsmodulationen erstellt, die mittels Smartphone und 3D-Brillen betrachtet werden können.

Anmeldung per Mail: dunya.rebaya@uni-siegen.de

Unter dem Mars gibt es weitere faszinierende Veranstaltungs- und Mitmach-Angebote, siehe hier:

https://www.uni-siegen.de

Ein Termin sollte ganz besonders vorgemerkt werden: Am 6. Juli 2023, 20 Uhr, ist der Astronaut Thomas Reiter zu Gast am Campus Unteres Schloss in Siegen (Hörsaalzentrum, Friedrich-Schadeberg-Hörsaal). Er berichtet aus seinem spannenden Leben als Astronaut auf der ISS und der MIR.