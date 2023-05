Großzügige Spende von Gut Tat e.V. für Housing First von alf

(wS/red) Siegen 30.05.2023 | Der Verein Gut Tat e.V.-Freude am Helfen, überreichte jüngst eine großzügige Spende über 4.000€ an das Projekt Housing First der Alternative Lebensräume GmbH. Beim Ortstermin in dem neu erworbenen Haus der Trägerin für Housing First konnten sich der Vorsitzende Frank Klein und die stellvertretende Vorsitzende Anke Janczyk einen Einblick verschaffen. Sonja Becker, Geschäftsführerin der Alternative Lebensräume GmbH, führte durch das renovierungsbedürftige Haus und erläuterte den Kern des Projekts Housing First. „Housing First sorgt dafür, dass bei uns Frauen direkt aus ihrer Not herauskommen, dass sie beispielsweise von der Straße kommen oder aus einer perspektivlosen Wohnsituation. Fast 50.000 Menschen hatten 2020 laut eines Berichts des Ministeriums in NRW keine eigene Wohnung.“ Dass es immer schwieriger werde, wohnungslosen Menschen eine Wohnung zu vermitteln, gerade aktuell, wenn sozialer Wohnraum wegfalle, kleinere, bezahlbare Wohnungen kaum verfügbar seien und es mehr Suchende als Vermietende gäbe, wusste Immobilienmakler Frank Klein aus eigener Erfahrung. So freuen sich die Vertreter von Gut Tat auch darüber, dass im ersten Haus von Housing First in Siegen zwei Frauen, eine davon mit ihren Kindern, ein sicheres Zuhause bekommen haben und die damalige Gut Tat-Spende wirksame Verwendung fand.

Sonja Becker: „Für die Frauen, die bei uns einziehen, ist das teilweise ihr erster eigener Mietvertrag! Das Wohnen ist für sie viel mehr als ein Dach über dem Kopf. Es ist ein Stück neuer Freiheit, eine Einladung, sich selbstbestimmt um das eigene Leben in einer ruhigen und geschützten Umgebung zu kümmern. Viele Frauen haben zuvor Gewalt erlebt. In unseren Häusern können sie die Tür hinter sich zu machen. Zudem haben sie durch die anderen Mieterinnen eine Umgebung, in der sie sich gut aufgehoben fühlen können.“ Das neue Housing First Haus in Siegen bietet bereits drei abgeschlossene Wohnungen, aber es gibt viel Renovierungsbedarf, der überwiegend in Eigenleistung der Trägerin erfolgen wird. Dennoch braucht es Finanzmittel, etwa zum Erwerb von drei Küchen. Erstmals fördert in NRW auch der Landschaftsverband Westfalen-Lippe Housing First in Siegen, mit dem Ziel, „die Zahl der obdachlosen Personen zu verringern“.

Den Vorsitzenden von Gut Tat e.V. – Freude am Helfen, gefällt es, dass ihre großzügige Spende in die Anschaffung von Küchen fließen wird. Das Spendengeld hat der Verein, der gerne „Maßnahmen in der Region unterstützt, die eine Förderung verdienen“, unter anderem durch kulinarische Stände wie bei Siegtal Pur eingenommen. Gut Tat e.V. plant unterdessen ein neues Projekt, um Spenden zu sammeln. Frank Klein und Anke Janczck: „Wir sind in der Vorbereitung eines Social Walkings mit einem 5km Rundweg bei Deuz und Beienbach, wo wir die Teilnehmenden verköstigen wollen. Was im Einzelnen geboten werden wird, darauf können Menschen, die gerne in der Natur lecker wandern wollen, mit der Familie und Freunden, schon mal gespannt sein.“

