Juni-Stöberei in der Stadtbücherei „Hast du einen Garten…“

(wS/red) Hilchenbach 30.05.2023 | „Haben Sie immer schon mal wissen wollen, wie lange Tulpenzwiebeln haltbar sind und wann welche Rosen ihre beste Zeit haben und ob Vergissmeinnicht tatsächlich nicht welken? Fragen Sie sich manchmal auch: „Welche Sträucher blühen eigentlich am blauesten oder am gelbsten – und wie kriege ich meinen Garten am buntesten in der ganzen Nachbarschaft hin?“ Oder möchten Sie einfach insgesamt weniger im Garten arbeiten, sondern mehr darüber lesen… und suchen dafür einen Roman, dessen abenteuerliche Wendungen sich in einem romantisch-schönen Garten abspielen?“ lädt Büchereileiterin Birgit Latz zu einem Besuch in die Wilhelmsburg ein.

Alles grünt und blüht und wächst in diesem Monat. Ob auf dem Balkon, im Schrebergarten oder in der weitläufigen Anlage ums Haus: Es muss sich wieder ums Gärtnern, also ums Hegen und Pflegen gekümmert werden! In Hilchenbach können viele Menschen glücklicherweise mit dem alten Römer Cicero sagen: „Hast du einen Garten und eine Bibliothek, dann hast du alles, was du brauchst“. Um vielfältig zu informieren und zu unterhalten, stehen im Juni der Garten, die Gartenarbeit und alles was dazugehört, im Blickpunkt der Stadtbücherei Hilchenbach, die „rote Wand“ präsentiert eine spannende Auswahl von Büchern zum Thema.

„Kommen Sie zum Stöbern und finden Sie noch mehr bei uns: Eine Zeitschrift, ein Hörbuch, einen Film, einen Roman oder ein eBook zum Thema. Das Team freut sich auf Sie und berät sie gerne“ so Birgit Latz.

Zeit zum Stöbern ist montags und dienstags von 13:00 bis 17:00 Uhr, mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr, donnerstags von 13:00 bis 18:00 Uhr, freitags von 10:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00 Uhr.

