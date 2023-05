Hilfe hat einen Namen: ,,Handycap“

(wS/red) Siegen 20.05.2023 | Der gemeinnützige Verein „Handycap Siegen“ erfüllt die Wünsche von behinderten, chronisch- und unheilbar erkrankten Kindern und Erwachsenen in der Region. Neben der Erfüllung von Herzenswünschen bietet der Verein auch Behördenhilfe, Begleitservice und Unterstützung bei der Beschaffung von Therapie- und Spezialspielzeugen. Das Motto des Vereins lautet: „Nicht behindert zu sein, ist KEIN Verdienst, sondern ein Geschenk, das uns jederzeit genommen werden kann“, wie schon Richard von Weizsäcker treffend sagte.

Der gemeinnützige Verein „Handycap Siegen“ setzt sich mit voller Hingabe für die Erfüllung von Wünschen ein. Sie möchten mehr über die Arbeit des Vereins erfahren? Dann haben Sie die Möglichkeit, die Mitglieder persönlich kennenzulernen. Der Verein bietet an, in Unternehmen, Clubs oder Vereinen bei Veranstaltungen aufzutreten und sich mittels einer ansprechenden PowerPoint-Präsentation vorzustellen. Diese Präsentation vermittelt auf interessante Weise einen Einblick in die ehrenamtliche Arbeit des Vereins. Dabei entstehen für die Gastgeber keinerlei Kosten. Es erwartet sie jedoch eine faszinierende und bewegende Erfahrung.

„Wir möchten Menschen die Möglichkeit geben, unsere ehrenamtliche Arbeit hautnah zu erleben. Durch die Präsentation können wir unsere Mission und die positiven Auswirkungen unserer Arbeit auf die betroffenen Familien verdeutlichen“, erklärt Michael Wagner, Mitglied des Vereins. „Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit mit anderen zu teilen und Bewusstsein für die Bedürfnisse behinderter Menschen zu schaffen.“

Der Verein „Handycap Siegen“ bietet nicht nur Unterhaltung und Informationen, sondern ist auch auf finanzielle und materielle Unterstützung angewiesen. Ehrenamtliche Mitarbeiter werden stets gesucht, und Spenden in Form von kleinen und großen Tombolapreisen sowie Werbegeschenken sind ebenfalls willkommen. Jeder Beitrag zählt und hilft dabei, die Wünsche und Bedürfnisse der betroffenen Menschen zu erfüllen.

Wenn Sie mehr über den Verein erfahren möchten oder Interesse an einer Präsentation haben, können Sie sich telefonisch unter 0271 / 890 84 46 oder mobil unter 0151 / 28 12 30 70 melden. Alternativ steht Ihnen auch die E-Mail-Adresse info@handycapsiegen.de zur Verfügung.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Verein finanziell zu unterstützen. Spenden können auf das Spendenkonto der Sparkasse Siegen mit der BLZ 46050001 und der Kontonummer 30074355 überwiesen werden. Die IBAN lautet DE87460500010030074355, der SWIFT-BIC WELADED1SIE.

„Handycap Siegen“ weist ausdrücklich darauf hin, dass Wunscherfüllungen auch anonym erfolgen können. Der Verein hat nicht die Absicht, erfüllte Wünsche oder Hilfen automatisch an die Presse weiterzugeben oder selbst zu veröffentlichen. Alle Berichte und Presseausschnitte auf der Homepage des Vereins wurden mit aus drücklichem Einverständnis der betroffenen Familien veröffentlicht. Die Fallbeispiele auf der Webseite sind lediglich ein Ausschnitt aus der umfangreichen Arbeit des Vereins, wobei die Daten teilweise geändert wurden, um die Privatsphäre der Betroffenen zu schützen.

Es ist wichtig zu betonen, dass die überwiegende Mehrheit der Hilfeleistungen und Wunscherfüllungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Der Verein respektiert die Privatsphäre und den persönlichen Wunsch der Familien nach Diskretion. Dies ermöglicht den betroffenen Menschen, sich auf ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche zu konzentrieren, ohne sich Sorgen um öffentliche Aufmerksamkeit machen zu müssen.

„Unsere oberste Priorität ist es, den betroffenen Menschen zu helfen und ihnen ein Stück Freude und Glück zu schenken. Die Erfüllung von Wünschen ist eine besondere Form der Unterstützung, die das Leben der Betroffenen nachhaltig bereichern kann. Daher legen wir großen Wert darauf, dass die Privatsphäre und der Wunsch nach Anonymität respektiert werden“, erklärt Michael Wagner, Vorsitzender des Vereins.

„Handycap Siegen“ setzt sich mit Engagement und Herzblut dafür ein, das Leben von behinderten, chronisch- und unheilbar erkrankten Menschen in der Region Siegen-Wittgenstein zu verbessern. Der Verein ist stets auf der Suche nach Möglichkeiten zur Erweiterung seines Netzwerks, zur Gewinnung von Unterstützern und zur Schaffung von Bewusstsein für die Belange der betroffenen Menschen.

Wenn Sie mehr über den Verein erfahren möchten oder Interesse daran haben, einen Beitrag zu leisten, besuchen Sie die Webseite www.handycapsiegen.de. Dort finden Sie weitere Informationen über die Arbeit des Vereins, Kontaktmöglichkeiten und Möglichkeiten zur Unterstützung.