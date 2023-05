Konzert mit dem Streichensemble Il Piacere und Orgel

(wS/ds) Siegen 17.05.2023 | Am Samstag, den 20. Mai ab 18 Uhr können Freunde der Kammermusik ein Konzert mit dem Streichquintett Il Piacere in St. Joseph, Weidenauer Straße in Siegen erleben. Die 5 Instrumentalisten unter Leitung von Sohei Takahata spielen Werke von T. Albinoni, J. Pachelbel, G. Sammartini, O. Respighi und M. Ravel. Helga Maria Lange erweitert das Konzert mit Orgelstücken von D. Buxtehude und E. Gigout.

Der Eintritt beträgt 12 €, erm. 10 €.

