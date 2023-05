LG Kindelsberg Kreuztal erfolgreich bei NRW-Titelkämpfen der Senioren

(wS/lgk) Kreuztal 11.05.2023 | Bei den diesjährigen NRW-Titelkämpfen der Team Seniorinnen und Senioren in Viersen war die LG Kindelsberg Kreuztal mit vier Teams vertreten und ging erfolgreich ins Titelrennen. Obwohl die Mannschaften durch Krankheit, Verletzung und die zeitgleiche Triathlon Veranstaltung in Kreuztal nicht komplett und in voller Stärke antreten konnten, herrschte ein toller Team-Geist.

In der Altersklasse M 50 konnten gleich zwei Kreuztaler Mannschaften ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Allerdings mussten sich die Mannschaften mit den Plätzen 2 und 3 begnügen und sich der Mannschaft von der StG Ostwestfalen-Lippe geschlagen geben. Auch das Team der Altersklasse M 60 hatte mit Platz 1 in ihrer Altersklasse Grund zur Freude.

Besonders erfolgreich war die M 40er – Mannschaft, die die NRW-Meisterschaft deutlich vor den Athleten der StG Nutrixxion Masters aus dem Kölner Umland gewann. Beim finalen Staffellauf wurden die Athleten der StG Nutrixxion Masters vom Kampfgericht disqualifiziert, was einen knappen und spannenden Ausgang verhinderte. Am Ende lag die Mannschaft der LG Kindelsberg Kreuztal knapp 1.000 Punkte vor den Zweitplatzierten.

Neben den Mannschaftsergebnissen gab es auch einige Qualifikationsleistungen für die Deutschen Masters in Mönchengladbach zu bejubeln. Christian Rduch qualifizierte sich mit 12,40 Sekunden über die 100 Meter, Frank Hoffmann mit 41,19 Metern im Diskuswurf, Helmut Menn mit 39,51 Metern im Diskuswurf, Dirk Kludzeweit mit 4,46 Metern im Weitsprung, Thomas Blech mit 14,00 Metern im Kugelstoßen und 40,31 Metern im Diskuswurf sowie mit 1,58 Metern im Hochsprung. Thomas Blech stellte dabei einen neuen Siegerlandrekord im Diskuswurf auf.

Obwohl es sicherlich noch Luft nach oben gibt, um das Potenzial voll auszuschöpfen, gratulieren wir allen Teilnehmern zu ihren erbrachten Leistungen und wünschen viel Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften am 26.08.2023 in Troisdorf.

Mannschaft in der Besetzung: v. l. n. r. Dirk Kludzeweit, Frank Hoffmann, Andreas Brand, Martin Wagner, Hartmut Hoffmann, Michael Kämpfer, Thomas Machutt, Helmut Menn, Johannes Heinlein

Mannschaftsbild aus Viersen mit den Teams M 40,M50 ,M 60 der LG Kindelsberg Kreuztal

v.l Burkhard Krumm, Holger Krüger, Andreas Brand, Thomas Klein, Ronny Peters, Christian Rduch, Manuel Tuna, Antonio di Theodoro

v.l Michael Nothacker, Christian Lück, Carsten Boller, Manuel Böhringer, Ralph Heinbach,Andreas Hertz,Florian Schneider,Manuel Müller

