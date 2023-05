Martin Uvira übernimmt den TSV Aue-Wingeshausen

(wS/bb) Bad Berleburg 17.05.2023 | Der TSV Aue-Wingeshausen, frisch gebackener Meister der Fußball-Kreisliga B2, sorgt frühzeitig für klare Verhältnisse: Der Aufsteiger in die Kreisliga A wird in der kommenden Saison von Martin Uvira trainiert. Der Rückershäuser unterzeichnete am Dienstag in der Wester-Arena den entsprechenden Vertrag, nachdem sich Verein und Übungsleiter bereits in der Vorwoche auf eine Zusammenarbeit verständigt hatten. Martin Uvira trainiert in der noch laufenden Saison den Bezirksligisten VfL Bad Berleburg und tritt in der Wester die Nachfolge von Torben Belz an, unter dessen Regie der TSV aus der C-Kreisliga in die A-Klasse zurückgekehrt ist. Torben Belz hatte bereits vor Wochen das Ende seiner fünfjährigen Trainer-Zeit bei seinem Herzensverein zum Saisonende angekündigt.

„Wir freuen uns riesig, dass wir Martin Uvira in unseren Reihen begrüßen können. Er ist ein Trainer mit viel Erfahrung, der an allen seinen bisherigen Stationen bewiesen hat, dass er ein Team führen und weiterentwickeln kann und welche Qualitäten er besitzt“, sagt Patrick Schröder, Abteilungs-Chef der TSV-Fußballer und zugleich Sportlicher Leiter. Martin Uvira sei der richtige Mann, um die Herausforderung A-Kreisliga anzugehen. Der Verein werde alles tun, um dem Coach eine gute Basis zu bieten.

Martin Uvira verrät, dass er sich nach der Zeit beim VfL Bad Berleburg zunächst eigentlich eine Pause vorgenommen habe. Allerdings: „Ohne Fußball geht es nicht so ganz, das habe ich schnell gemerkt. Es gab mehrere Angebote, aber ich habe eine Entscheidung für diese Mannschaft getroffen.“ Er habe den TSV ein paar Mal gesehen. Ein Vorteil sei sicherlich, dass er etwa die Hälfte des Teams schon aus Jugendzeiten kenne. Der neue Linien-Chef freut sich auf „eine junge Mannschaft mit großem Potenzial“. Wenn es gelinge, eine gute Vorbereitung hinzulegen und die Euphorie des Aufstieges mitzunehmen, sei er davon überzeugt, dass der TSV eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben dürfe. Gemeinsam wolle er jetzt mit dem Vorstand schauen, ob und wie man das Team in der Breite noch verstärken könne.

Martin Uvira (r.), hier zusammen mit dem Sportlichen Leiter Patrick Schröder, übernimmt zur neuen Saison 2023/24 das Trainer-Amt beim A-Kreisliga-Aufsteiger TSV Aue-Wingeshausen.

Foto: Verein

