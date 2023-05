Neuer Burbacher Ortsplan liegt aus

(wS/bu) Burbach 17.05.2023 | Die Digitalisierung des Alltags schreitet voran. Aber manchmal ist es entspannter, auch mal wieder analog „unterwegs“ zu sein. Und verlässlicher – Stichwort: kein Empfang. Gerade bei Ausflügen in die Natur kann es mit der Verbindungsqualität zum Internet schon einmal schwierig werden.

Wer dann vom Navi oder der Outdoor-App im Stich gelassen wird, ist glücklich, wenn sich ein Ortsplan in gedruckter Form im Rucksack befindet. Wer noch keine Karte von Burbach und seinen Dörfern hat, sollte jetzt zugreifen: Ab sofort liegt der neue Ortsplan der Gemeinde im Rathaus und in der Tourist-Information in der Alten Vogtei sowie an verschiedenen Auslagestellen im Gemeindegebiet zur kostenlosen Mitnahme aus.

Der Ortsplan 2023 bietet eine vollständige Übersicht des Burbacher Straßen- und Wegenetzes und markiert wichtige Einrichtungen wie Schulen, Dorfgemeinschaftshäuser, Friedhöfe, Kriegsdenkmale, Turnhallen, Tankstellen, Post-Filialen, Sportplätze, Naturschutzgebiete, Freibad, Theater und vieles mehr. Auc Bahnhaltepunkte und der Flughafen sind selbstverständlich ausgewiesen. Darüber hinaus ist der Abschnitt des Rothaarsteigs, der durch die Gemeinde führt, eingezeichnet – ebenso wie seine Zuwege und die beiden Rothaarsteigspuren „Trödelsteinpfad“ und „Romantischer Hickengrund“ als wichtigste Wanderwege. Auch der Verlauf des Radwegs „Über die Dörfer“ ist dargestellt. Einen ausführlichen Überblick über alle Wanderwege im Dreiländereck finden Interessierte in der gemeinsamen Wanderkarte der Gemeinden Burbach, Neunkirchen und Wilnsdorf.

Einen echten Mehrwert bietet die Rückseite der Karte. Auf Werbeanzeigen wurde bewusst verzichtet. Stattdessen finden Ortsfremde, aber auch Burbacherinnen und Burbacher, viel Wissenswertes über die örtlichen Sehenswürdigkeiten, Informationen zu wichtigen Einrichtungen und Freizeit-Angeboten sowie Anregungen für Ausflüge innerhalb der Gemeinde, aber auch darüber hinaus. Die Standorte der jeweiligen Einrichtungen sind durch Angabe des entsprechenden Rasterfeldes auf der umseitigen Karte schnell zu finden. Auch Kontaktdaten und Internetadressen sind angegeben.

