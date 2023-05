Feuerwehrschulung Wilnsdorf: Lernen für den Ernstfall

(wS/we) Wilnsdorf 17.05.2023 | Das Aufgabenspektrum der Feuerwehr ist vielfältig. Es reicht von einfachen Hilfedienstleistungen bis zur Abwehr von Bränden oder Naturkatastrophen. Daher ist es wichtig, dass alle Feuerwehrleute eine gute Ausbildung für solche Situationen erhalten.

Aus diesem Grund unterstützte Westenergie auf Initiative ihrer Mitarbeiter Christian Müller und Hendryk Berg das Engagement und die Fähigkeiten der Feuerwehrleute in Wilnsdorf. Die beiden Mitarbeiter, die selbst bei den Löschzügen Wilnsdorf und Oberdielfen aktiv sind, konnten so bei Ihrem Arbeitgeber die Feuerwehrschulung organisieren. Gemeinsam wurden rund 40 freiwillige Feuerwehrmänner der beiden Löschzüge in einem Ausbildungslehrgang geschult.

Als Trainer waren qualifizierte Ausbilder von Berufsfeuerwehren mit langjähriger Erfahrung im Einsatz.

Die Trainingskosten für die Lebensretter übernahm Westenergie. Bei der Schulung trainierten die Teilnehmer mögliche Szenarien der Brandbekämpfung bei Bränden in elektrischen Anlagen. Die Einsatzszenarien wurden in drei Trainingseinheiten dargestellt. Hauptziel der Schulung war dabei das Erkennen von Gefahren (gerade bei Anlagen mit sehr hohen Stromstärken), die Kommunikationswege mit dem Anlagenbetreiber zu nutzen und Lösungsmaßnahmen sicher vorzunehmen.

„Durch die Schulung konnten viele Feuerwehrleute ihre Fähigkeiten und Kenntnisse verbessern, um noch besser auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Und das kommt letztendlich den Bürgerinnen und Bürgern zugute.

Herzlichen Dank an Westenergie für die Unterstützung.“, sagte Fabian Berg, Einheitsführer der Freiwilligen Feuerwehr Wilnsdorf.

Patrick Plate, Sprecher der Westenergie, bedankt sich bei den Löschzügen: „Mit der kostenfreien Feuerwehrschulung möchten wir das Engagement der Freiwilligen Feuerwehrmänner nicht nur unterstützen, sondern auch Danke für die gute Zusammenarbeit bei Einsätzen sagen. Man konnte sehen mit wie viel Leidenschaft die Löschzüge ihren Aufgaben nachgehen.“

Westenergie bietet bereits seit vielen Jahren Trainings für Feuerwehrleute an, um den richtigen Umgang mit Bränden zu erlernen und Maßnahmen insbesondere zur Menschenrettung im Zusammenhang mit Strom- sowie Gasunfällen zu trainieren. Dabei bietet das Unternehmen das Training auch als mobile Alternative in den Regionen vor Ort an. Dadurch können auch die Feuerwehrleute erreicht werden, für die eine Anreise zu externen Trainings aufgrund der Entfernung bzw. der Reisezeit nicht in Frage kommt.

