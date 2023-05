Schadenzentrum Siegerland lädt herzlich zum Sommerfest ein – Sonntag, 11. Juni 2023

(wS/red) Kreuztal 30.05.2023 | Das Schadenzentrum Siegerland lädt herzlich zum Sommerfest ein, das am 11. Juni 2023 von 10:00 bis 18:00 Uhr stattfinden wird. Die Veranstaltung verspricht ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie und findet an den Räumlichkeiten des Schadenzentrums in der Siegener Straße 202-206 in 57223 Kreuztal statt.

Ein besonderes Highlight des Sommerfestes wird ab ca. 15:30 Uhr die Live-Musik der beliebten Gruppe „Hörgerät“ sein. Die Band wird mit ihrer mitreißenden Musik für gute Stimmung und beste Unterhaltung sorgen.

Für alle Oldtimer-Enthusiasten wird ein eigener Markt eingerichtet, auf dem Liebhaber historischer Fahrzeuge fündig werden können. Von seltenen Modellen bis hin zu Ersatzteilen und Zubehör – hier ist für jeden Oldtimer-Fan etwas dabei. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der klassischen Automobile und lassen Sie sich von den Schönheiten vergangener Zeiten begeistern.

Darüber hinaus wird es eine Elektro-Fahrzeug-Präsentation geben, bei der Sie die neuesten Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität kennenlernen können. Erleben Sie hautnah, wie sich die Mobilität der Zukunft gestaltet und informieren Sie sich über die Vorteile und Möglichkeiten elektrischer Fahrzeuge. Die Experten vor Ort stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung und beraten Sie gerne.

Damit auch die kleinen Besucher auf ihre Kosten kommen, wird eine Hüpfburg aufgebaut, auf der sie sich austoben können. Während die Kinder Spaß haben, können sich die Erwachsenen bei einem gemütlichen Rundgang durch das Schadenzentrum inspirieren lassen oder regionale Köstlichkeiten probieren. Freuen Sie sich auf leckere Waffeln und weitere kulinarische Highlights aus der Region.

Das Sommerfest im Schadenzentrum Siegerland bietet eine perfekte Gelegenheit, um einen spannenden Tag mit der ganzen Familie zu verbringen.