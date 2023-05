Siegen bekommt (s)ein Studifestival

(ws/red) Siegen 16.05.2023 Am 29. Juni 2023 kann es nun endlich stattfinden: Das erste Studifestival in Siegen.

Das eigentlich schon vor Corona geplante Event für Studierende und junge Menschen, könnte die größte Party des Jahres werden, denn bereits bei der Premiere sind namhafte Bands und Acts mit von der Partie und sorgen garantiert für einen unvergesslichen Tag in Siegen.

Die Veranstaltungsagentur VIBRA AGENCY aus Bielefeld hat sich zum Ziel gesetzt, das Studifestival-Format

nun endlich auch nach Siegen zu bringen, welches sich in ähnlicher Form bereits erfolgreich in Bielefeld,

Paderborn und Bochum etabliert hat. Täglich bis zu 19.000 Partygäste feierten und tanzten in den Vorjahren dort zu Top-Acts wie u.a. CRO, Casper, Kraftklub, Alligatoah, Giant Rooks und vielen, vielen mehr. „Auch am Spielort Siegen wird es eine sichtbare enge Kooperation mit der Universität, dem Studierendenwerk und Stadtmarketing geben, denn ohne diese Partner ist kein Studifestival möglich. Medienpartner ist Deutschlands erfolgreichster Jugendradiosender 1LIVE mit über 4 Millionen täglichen Hörer:innen. Zudem sind die Sparkasse Siegen und die Krombacher Brauerei als starker lokaler Partner an Bord und unterstützen das Festival bei der Erstausgabe, worüber wir natürlich sehr glücklich sind“, so Walent-Tony Cerkez von VIBRA.

Nachdem die ersten Planungen bereits in 2018 aufgenommen wurden, stand der Erstausgabe zunächst die

Baustelle an der Koblenzer Straße im Weg. Danach kam Corona, aber jetzt endlich das Studifestival Siegen!

Neben Forschung, Bildung & Lehre soll das Festival eine Abwechslung in den Alltag der Studierenden und

jungen Menschen bringen, Hochschul- und Standortmarketing darstellen. Perspektivisch soll das

Studifestival einen festen Platz im Siegener Veranstaltungskalender bekommen.

„Ich freue mich, dass es in Siegen in diesem Sommer ein Festival geben wird. Das ist ein tolles Angebot für

unsere Studierenden und generell für junge Menschen in der Region. Solche Events tragen mit Sicherheit

auch dazu bei, Siegen als Universitätsstadt noch attraktiver zu machen“, sagt der Siegener Uni-Kanzler Ulf

Richter.

„Wir freuen uns sehr, dass es mit dem Studifestival in Siegen nun endlich geklappt hat. Insbesondere nach

der langen Corona-Zeit und Online-Lehre ist das ein tolles Event, um die Studierenden der Uni Siegen mal

wieder zusammenzubringen“, pflichtet auch Frau Dr. Insa Deeken vom Studierendenwerk bei.

Vorhang auf in der Siegerlandhalle

Die erste Ausgabe des Studifestivals Siegen findet in der Siegerlandhalle statt — der perfekte und etablierte

Austragungsort für ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedensten Künstler:innen. Ursprünglich

auch im Außenbereich der Siegerlandhalle angedacht, hat man sich bei der Erstausgabe für eine im

räumlichen Ausmaß kleinere Variante von maximal 4.200 Besucher:innen entschieden, jedoch aber nicht bei

der Programmgestaltung.

Als Headliner des Abends begrüßen wir QUERBEAT: Die Kölner Band begeistert ihr Publikum nicht nur im

Karneval mit einer Mischung aus Brass-Musik, Hip-Hop-Beats und poppigen Melodien. Die 13-köpfige

Gruppe hat bereits auf zahlreichen Festivals in ganz Europa für Stimmung gesorgt. Ihr eigenes Festival in

Bonn war im letzten Jahr mit 25.000 Gästen restlos im Vorfeld ausverkauft!

Wenn es um Party geht, darf einer natürlich nicht fehlen: ALEXANDER MARCUS. Der deutsche Entertainer

und Ausnahmekünstler hat eine einzigartige Musikrichtung geschaffen, die er selbst als „Electrolore“

bezeichnet. Seine Songs sind eine Mischung aus elektronischer Musik, Schlager und Dance-Pop. Auf dem

Parookaville-Festival oder in der ausverkauften Lanxess Arena: Alexander Marcus begeistert die Massen!

Ebenfalls mit dabei sind ROY BIANCO & DIE ABBRUNZATI BOYS. Die Band aus München/Augsburg

verbindet traditionelle italienische Musik mit modernem Indie-Rock und kreiert damit einen einzigartigen

Sound, der zum Tanzen einlädt. Auch optisch ist es eine Zeitreise in die 80er. Wer Hype möchte, der wird

hier fündig und muss nicht über den Brenner fahren. Ihr aktuelles Album ging direkt auf die 1 der deutschen

Den Newcomer der deutschsprachigen Indie-Welt ENNIO dürfen wir auch auf der Bühne genießen. Mit

seinem unverkennbaren Klangbild, das sich so anhört, als ob Henning May von AnnenMayKantereit mit

Provinz und 01099 verdammt viel Spaß hatte, verzaubert er die Crowd.

Erst viral, jetzt live: 1986zig. Der deutsche Pop-Sänger mit der Maske kam über Instagram und TikTok zu

weitreichender Berühmtheit und ist seit dem ständiger Gast in den Charts. Kein Mann der großen Show, er

lässt die Musik für sich sprechen, was man auch deutlich hört. Zahlreiche Support Tourneen und Festivals

eröffneten ihm große neue Fankreise, die ihn frenetisch feiern. Die anstehende Herbsttournee 2023 ist

bereits nahezu ausverkauft.

Die aus Hannover stammende PAULA CAROLINA begeistert ihr Publikum mit ihrer energievollen Stimme

und selbstgeschriebenen Songs, die von Indie und Pop beeinflusst sind. Gesellschaftskritisch, frech, laut

und direkt. Kopf aus, Musik an.

Freundliche Ticketpreise

Das Studifestival ist natürlich an Studierende, aber auch an kulturinteressierte Menschen gerichtet.

Eine attraktive Preisgestaltung der Tickets und ein abwechslungsreiches hochkarätiges Programm sind

garantiert. Das einzige Manko: Die Kapazität der Siegerlandhalle ist leider begrenzt und somit empfiehlt es

sich den Vorverkauf zu nutzen.

Der Vorverkauf für die regulären Tickets startet bundesweit am 01.04.23. Tickets sind online unter

https://www.adticket.de/Studifestival-Siegen.html erhältlich.

Ein limitiertes Kontingent wird exklusiv für Studierende zum Semesterstart zurückgehalten, denn

vom 17. – 19. April findet ein Vorverkauf in der Universität Siegen statt. Diese Studitickets sind dann

gegen Vorlage des Studierendenausweises zu erwerben, doch auch alle anderen können in den drei

Tagen vor Ort Tickets erwerben, solange der Vorrat reicht. Weitere und sonstige Infos zu den

limitierten Studitickets, wie z.B. Preisen, sowie auch zum Festival allgemein sind unter

https://studifestival-siegen.de/tickets/ zu finden.

Wichtig: Für den Festival-Zutritt gelten die reduzierten Tickets nur in Verbindung mit den entsprechenden

Nachweisen (Studierendenausweis der Universität oder Fachhochschule).

Short Facts:

Was: Studifestival Siegen

Wann: Do., 29.06.23

Wo: Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 151, 57072 Siegen

Einlass: 16 Uhr

Homepage: www.studifestival-siegen.de

Veranstalter: VIBRA AGENCY

