Unfall auf der Leimbachstraße in Siegen: Verletzte und erheblicher Sachschaden

(wS/red) Siegen 16.05.2023 | Erstmeldung | Am Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf der Leimbachstraße in Siegen ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ein Toyota, der die linke Spur der Leimbachstraße von unten kommend in Richtung Leimbachstadion befuhr, wechselte in Höhe Rosterstraße unachtsam auf die rechte Spur und kollidierte dabei mit einem Seat.

Durch den Zusammenstoß wurde der Seat von der Straße abgedrängt und prallte gegen einen Stromkasten sowie eine Mauer. Das Fahrzeug war infolgedessen nicht mehr fahrbereit. Auch der Toyota wurde bei dem Unfall beschädigt, jedoch entstand kein Totalschaden.

Umgehend nach der Alarmierung waren mehrere Rettungswagen sowie Notarzt am Unfallort im Einsatz, um sich um die verletzten Personen zu kümmern. Die Feuerwehr Siegen wurde ebenfalls alarmiert.

Die Unfallaufnahme führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Es wird geschätzt, dass der entstandene Sachschaden sich auf etwa 40.000 Euro beläuft.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier