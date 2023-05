„Singing in the Light of God“ – Mitsing-Konzert mit internationalen Kirchenhits in Weidenau

(wS/sk) Siegen 11.05.2023 | Ein Gospelsong auf Swahili, ein Friedenslied auf Ukrainisch und Russisch, Worship-

Musik auf Deutsch und Englisch: Es ist eine bunte Mischung an musikalischen

Genres und Sprachen, die in der Haardter Kirche in Weidenau erklingen soll. Und

das aus möglichst vielen Kehlen, teils sogar mehrstimmig und unter fachkundiger

Anleitung von professionellen Musikern: „Singing in the Light of God“ heißt das

besondere Mitsing-Konzert, das am Samstag, 3. Juni, in der Evangelischen

Kirchengemeinde Weidenau stattfindet. Alle Musikbegeisterten sind eingeladen, von

14 bis 18.30 Uhr gemeinsam Kirchenhits unter anderem aus Deutschland, England

und Tansania einzustudieren und gemeinsam zu singen. Ein besonderer Fokus liegt

dabei auf tansanischer Musik: Denn das Mitsing-Konzert bildet zugleich den Auftakt

für den Besuch einer Delegation aus der Partnergemeinde Tumbi, die von Anfang bis

Mitte Juni in der Evangelischen Kirchengemeinde Weidenau zu Gast sein wird.

„Singing in the Light of God“ ist eine gemeinsame Veranstaltung der Weidenauer

Kirchengemeinde mit dem Evangelischen Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein, der

Vereinten Evangelischen Mission (VEM), der Evangelischen Pop-Akademie Witten

und der transkulturellen Initiative „music moves“. Entwickelt hat das Konzept zu

dem Mitsing-Event, das andernorts bereits erfolgreich stattgefunden hat, Jörg Spitzer,

Referent für Programmarbeit bei der VEM, zusammen mit einem kongolesischen

Kollegen. Die Grundidee: „Menschen einladen, unter kompetenter Anleitung und mit

einer tollen Band Songs aus der ganzen Welt in verschiedenen Sprachen zu singen“ –

und das mal außerhalb des klassischen Gottesdienstes. „Wir singen dabei

internationale Lieder, weil wir in der Kirche Menschen aus den verschiedensten

Kulturen haben“, sagt Spitzer. Der Zeitrahmen von mehr als vier Stunden sei bewusst

großzügig gewählt: „Wir wollen uns Zeit nehmen, die Menschen ins Singen zu

bringen und anzuleiten“, erläutert der VEM-Referent. Zeit für Austausch und eine

Stärkung am Buffet zwischendurch ist dabei natürlich eingeplant. Zum Abschluss des

Tages lädt die Kirchengemeinde um 19 Uhr noch zu einem kurzen Gottesdienst ein.

Das Anleiten der Sängerinnen und Sänger während des Mitsing-Events übernimmt

der Musiker Peter Hinz zusammen mit seiner Band und der Sängerin Johanna Nies.

Begleitet wird die Veranstaltung zudem von Kreiskantorin und

Kirchenmusikdirektorin Ute Debus. Bei der Liedauswahl hat Hinz Wert auf Vielfalt

gelegt: „Wir mischen verschiedene Genres und Sprachen und singen nicht nur die

bekannten deutschen und englischen Lieder“, sagt der Musiker. Und so stehen neben

Klassikern wie dem Worship-Song „10.000 Reasons“ und dem Spiritual „Kumbaya

my Lord“ unter anderem das Gospellied „Asante Sana Yesu“ und das Spiritual

„Hakuna Usiloweza (Yesu)“ auf Swahili auf dem Programm, ebenso wie das

Traditional „Tebje Pojem/Tibie Paiom“ auf Ukrainisch und Russisch. Mit Blick auf

den Schwierigkeitsgrad ist von eingängigen Folk Songs bis zu anspruchsvollen

mehrstimmigen Stücken alles dabei. Welche Lieder genau gesungen werden, wird

Hinz im Laufe des Konzerttages entscheiden – abhängig von den Erfahrungen und

dem Fortschritt der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

In jedem Fall werden mehrere Lieder auf Swahili, der Landessprache Tansanias,

erklingen. Schließlich sollen sich die Gäste aus der ostafrikanischen Partnergemeinde

gleich willkommen fühlen, die bis zum 16. Juni in Weidenau zu Gast sind. Zugleich

soll mit „Singing in the Light of God“ aber auch ein besonders Jubiläum nachgeholt

werden: Bereits seit über 40 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen dem

Evangelischen Kirchenkreis Siegen und dem tansanischen Kirchenkreis Magharibi, die mit der Gemeindepartnerschaft zwischen Weidenau und Tumbi ihren Ursprung

nahm. Die ursprünglich bereits für das Jahr 2020 geplanten Feierlichkeiten mussten

aufgrund der Corona-Pandemie auf dieses Jahr verschoben werden.



Das Vorbereitungsteam freut sich auf das Mitsing-Event „Singing in the Light of God“ in der Haardter Kirche: v.l.: Küster Christoph Münker, Musiker Peter Hinz, Erich Hoffmann aus der Tansania-Partnerschaftsgruppe, Kreiskantorin Ute Debus, Pfarrer Martin Hellweg, VEM-Referent Jörg Spitzer. F

oto: Jasmin Maxwell-Klein