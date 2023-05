Stabile finanzielle Basis und engagierte Trainer: Judosport boomt in Siegen

(wS/ju) Siegen 01.05.2023 | Judosport auf dem Siegener Lindenberg ist immer angesagt. Nach der massiven Beeinträchtigung durch verordnetet Schutzmaßnahmen der letzten Jahre konnte der familiäre Judoverein einen fast 10 prozentigen Mitgliederzuwachs verzeichnen.

Der 1. Vorsitzende Manuel Gabsa bedankte sich für das Vertrauen was den Funktionsträgern ausgesprochen wurde. Der Verein steht auf einem stabilen finanziellen Fundament, was nicht zuletzt den ehrenamtlich tätigen Übungsleitern zu verdanken ist, die ihre Traineraufgaben ausschließlich unentgeltlich ausüben, so Gabsa in seinem Jahresbericht. Erfreulich für alle, die Mitgliedsbeiträge bleiben unverändert.

Ein lebhafter Verein mit einem stabilen Gerüst so war dem Geschäftsbericht zu entnehmen, auch dank des großen Engagements der Trainer, wie auch der Mitwirkung von Förderern, Sponsoren und der Eltern der jungen Sportler machen das vielseitige Vereinsangebot erst möglich.

Sportlich konnten die Judofreunde auch endlich wieder Fahrt aufnehmen, und ließen an elf Turnieren und Meisterschaften ihre Wettkämpfer starten. Als herausragende Judoka empfahlen sich hier Jolina Sening, Michelle Ens, sowie Bodhan und Yehor Semenov und Arsenii Polishchuk.

Bei den Neuwahlen gab es keine Veränderungen. Anke Pfeifer wurde als Geschäftsführerin sowie Sportwartin, wie auch ihre Tochter Victoria als Sozialwartin im Amt bestätigt. Steffen Gabsa bleibt Jugendleiter. Als Kassenprüfer fungieren Hartmut Schneider und Peter Rotthoff.

Im Anschluss standen noch Ehrungen auf dem Programm. Thomas Stutte und Hartmut Schmitz sind seit 40 Jahren Judofreunde, Leon Roth ist seit 25 Jahren dabei. Für 15 Jahre Vereinstreue bekamen Victoria Pfeifer, Tim Krütt und Marion Bender Roth vom Vereinsvorsitzenden Manuel Gabsa ihre Präsente übereicht.

Aber auch die erfolgreichsten Sportler des letzten Jahres wurden geehrt. Mariella Herbst, Jolina Sening, Gero Anders Arsenii Polishchuk und Nick Sening standen in ihren Altersklassen ganz oben auf der Erfolgsliste.