Stadtradeln in Hilchenbach vom 27. Mai bis 16. Juni

(wS/hi) Hilchenbach 22.05.2023 | In den nächsten Wochen heißt es wieder den Drahtesel satteln und in die Pedale treten, denn Hilchenbach nimmt zusammen mit dem Kreis Siegen Wittgenstein zum dritten Mal an der Aktion „STADTRADELN“ teil. Im letzten Jahr haben die Hilchenbacher Stadtradlerinnen und Stadtradler in den drei Aktionswochen rund 58.825 Kilometer auf die Straße gebracht. 279 aktiv Radelnde haben zu diesem hervorragenden Ergebnis beigetragen. Das waren mehr als doppelt so viele Teilnehmende wie 2021.

Im Kreisvergleich ist Hilchenbach mit diesem Ergebnis auf dem zweiten Platz gelandet!

Mit durchschnittlich fast 4 geradelten Kilometern pro Einwohner war Hilchenbach im „pro Kopf-Vergleich“ sogar Vorreiter. „Eine starke Leistung“, findet die städtische Mobilitätsmanagerin Kerstin Broh.

Besonders das Team des Gymnasiums Stift Keppel hat zu diesem großartigen Ergebnis beigetragen. Die Radlerinnen und Radler der Schule waren nicht nur das erfolgreichste Team Hilchenbachs, sondern sogar das Team mit den meisten geradelten Kilometern im ganzen Kreisgebiet.

An dieses Ergebnis möchte Kerstin Broh in diesem Jahr gerne anknüpfen und lädt daher alle Hilchenbacherinnen und Hilchenbacher ein, sich wieder oder ganz neu an der Aktion zu beteiligen.

Alle, die in Hilchenbach beziehungsweise im Kreis Siegen-Wittgenstein wohnen, arbeiten oder einem Verein angehören, können beim STADTRADELN mitmachen.

Bei der Aktion geht es darum, drei Wochen lang möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die gefahrenen Kilometer werden online erfasst und in einen bundesweiten Wettbewerb eingebracht. Am Ende wird zusammengezählt, wie viele Rad-Kilometer alle Hilchenbacher zusammen „erfahren“ haben. Zudem werden bei der Anmeldung Teams gebildet. So können zum Beispiel Institutionen, Vereine, Schulklassen oder Unternehmen gegeneinander antreten und

trotzdem alle für Hilchenbach radeln.

Die Registrierung erfolgt über die Homepage www.stadtradeln.de .

„Es kann einem bereits vorhandenen Team beigetreten oder ein eigenes Team gegründet werden.

Wer gründet, ist automatisch Team-Captain. Alternativ kann man auch dem ‚offenen Team Hilchenbach‘ beitreten. Über die Stadtradel-App werden dann die zurückgelegten Kilometer gezählt, automatisch eingetragen und der eingesparte CO2-Ausstoß ermittelt“, erläutert Kerstin Broh die technische Umsetzung des Wettbewerbs. Dabei zählen sowohl Alltagswege als auch die Radtour mit Freuenden oder die abendliche (E-)Mountainbike-Runde.

„Das Fahrradfahren hat in den letzten Jahren in Hilchenbach einen starken Aufschwung erlebt – insbesondere natürlich durch die E-Bikes. Aber auch immer

mehr Alltagsverkehr wie Lastenräder oder Radpendler sind auf den Straßen sichtbar“, so Kerstin Broh. „Diese Entwicklung wollen wir mit der Teilnahme an „STADTRADELN“ noch weiter unterstützen und möglichst viele Hilchenbacher motivieren, den Umstieg aufs Rad auch für Alltagswege einmal auszuprobieren – für die eigene Gesundheit und den Klimaschutz.“

Um den Umstieg aufs Fahrrad zu fördern, möchte der Kreis Siegen Wittgenstein in diesem Jahr beim STADTRADELN ganz besonders dazu einladen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. „Wer in den drei Wochen an mindestens fünf Tagen mit Rad zur Arbeit fährt und sich dies vom Arbeitgeber bestätigen lässt, hat die Chance ein E-

Bike im Wert von 3.500 Euro zu gewinnen!“, heißt es auf der Internetseite der Kreisverwaltung. Interessierte können hierzu bis zum 30. Juni eine formlose Bescheinigung an stadtradeln@siegen-wittgenstein.de schicken.

Geführte Radtouren als Zusatzangebot

Mit zum „Stadtradel-Programm“ in Hilchenbach gehören auch wieder zwei geführte Radtouren. Der geprüfte MTB-Guide Klaus Jung bietet zusammen mit der Touristikinformation der Stadt Hilchenbach folgende Teilnahmemöglichkeiten an:

(E-)Biketour zu KulturPur

Pfingstmontag, 29. Mai, Start: 10:00 Uhr, Marktplatz, rund 35 km Schöne Tour vorbei am Forsthaus Hohenroth und der Ederquelle bis zum Festival KulturPur; dort gemeinsamer Ausklang. Für geübte MTB- und alle E-Bikefahrerinnen und – fahrer!

E-Bike-Sicherheitstraining (für Ein- und Wiedereinsteiger)

Samstag, 3. Juni, Start: 10:00 Uhr, Marktplatz, rund 15 km Klaus Jung, geprüfter MTB-Guide, gibt Tipps und Tricks zum sicheren Fahren mit dem E-Bike. Das Training ist besonders für ältere oder noch etwas unsichere Fahrerinnen und Fahrer geeignet. Zunächst findet eine kurze theoretische Einweisung statt. Anschließend fahren alle Teilnehmenden gemeinsam eine etwa 15 Kilometer lange Strecke, bei der auch die eine oder andere praktische Übung stattfindet.

Eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt ist. Es besteht Helmpflicht. Anmeldung für beide Touren bei Klaus Jung, Telefon 0151 11646405, E-Mail Klaus.Jung1@gmx.de ; Teilnahmekosten: 10 Euro Spende für einen guten Zweck

Foto: Stadt Hilchenbach

.Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier