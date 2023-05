Tag der Ausbildung zeigt Vielfalt der Pflege

(wS/red) Siegen 27.05.2023 | Wie der Bee-Gees-Klassiker „Stayin` alive“ Leben retten kann, erfuhren Interessierte beim „Tag der Ausbildung“, veranstaltet vom Pflegebildungszentrum der Diakonie in Südwestfalen. Auszubildende, Lehrende und Praxisanleiter standen bereit, um die Fragen der Besucher zu beantworten – und sie auch selbst Hand anlegen zu lassen.

Verschiedene Stationen waren unter dem Motto „Weil’s so viel mehr als nur ein Job ist“ im PBZ aufgebaut, ein Quiz führte die Besucher durch die Flure und in die Klassenzimmer, in denen Auszubildende des Kurses 141 die Betreuung ihrer Gäste übernahmen. An der „Mess-Bar“ etwa drehte sich alles um die Vitalwerte. Blutdruck, Blutzucker, Puls und Temperatur konnten hier kontrolliert werden. Zur Stärkung gab es danach Vitamin-Shots in Spritzenform.

„Stayin´alive“: An dieser Station stand die Wiederbelebung im Mittelpunkt. Zum Takt des Songs lässt sich im Ernstfall die perfekte Herzdruckmassage durchführen. An einer Übungspuppe konnten die Besucher die Technik trainieren. Einen Blick in die Zukunft der Pflege gewährte die Info-Station, die in Zusammenarbeit mit der Universität Siegen aufgebaut worden war. Hier wurden die Möglichkeiten aufgezeigt, die die Robotik in der Versorgung der Patienten bietet – etwa, Übersetzungen, wenn ein Patient eine fremde Sprache spricht oder Lotsen Aufgaben, die Roboter in Kliniken übernehmen können.

Praktische Einsätze konnten Interessierte an der Station „Unter die Haut“ üben. An einer Orange wurde das Einbringen einer Spritze in die Haut geübt. Und unter dem Motto „Die Macht der Wahrnehmung und Berührung“ wurden Techniken vorgestellt, wie man einen Patienten beispielsweise im Bett mit wenig Kraft umlagern und mobilisieren kann.

„Es waren tolle Aktionen, ein toller Tag“, resümierte PBZ-Leiter Frank Fehlauer. Gemeinsam mit Julia Bräuer, die mit anderen Lehrkräften die Organisation übernommen hatte, hob er den Einsatz der Auszubildenden hervor: „Es ist nicht selbstverständlich, was hier geleistet wurde. Dafür vielen Dank.“

Fotos: Diakonie in Südwestfalen gGmbH

