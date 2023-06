Caritas-Sozialstation in Kreuztal eingeweiht

(wS/red) Kreuztal 07.06.2023 | Die neue Caritas-Sozialstation des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. wurde am 01. Juni 2023 feierlich in Kreuztal eingeweiht. Viele Vertreter:innen aus Politik und Pflege sind der Einladung zu den Feierlichkeiten gefolgt.

Matthias Vitt, Vorstand des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V., konnte u. a. die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Kreuztal, Astrid Collenberg, begrüßen. Er hob die schwierigen Rahmenbedingungen hervor, unter denen häusliche Pflege stattfindet. „Mit vielen Maßnahmen versuchen wir als Caritasverband, die Belastung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gering zu halten. Ein Beispiel hierfür ist das geordnete Ausfallmanagement, das wir eigens für die Entlastung der Pflegenden konzipiert haben. Auch dies ist ein Beitrag, um die pflegerische Versorgung vor Ort zu sichern“, so Vitt in seiner Eröffnungsrede.

Dem Leitungsteam der Sozialstation, Katharina Weis und Dominik Lumen, sind die Vernetzung in die Stadt Kreuztal und in den Verband sehr wichtig. Dies spiegelte sich auch in der Gästeliste wider. Neben Vertreter:innen der katholischen Kirchengemeinde waren auch Vertreter:innen des Medizinischen Dienstes und des Stadtteilbüros Kreuztal anwesend. Der Verband selbst war ebenfalls zahlreich mit allen Diensten vertreten.

Auch der Caritas-Pfarrer Friedhelm Rüsche ließ es sich nicht nehmen, Segensworte für die zukünftigen Aufgaben des Dienstes und die Begleitung pflegebedürftiger Menschen zu sprechen.

Alle Anwesenden – und insbesondere die stellvertretende Bürgermeisterin – freuen sich darüber, dass sich der Caritasverband aktiv in die Versorgung von Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf in der Stadt Kreuztal einbringt. Die ersten Pflegebedürftigen sind auch schon aufgenommen und werden durch den Dienst versorgt.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier