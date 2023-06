Experten einbezogen: Wilnsdorfer SPD-Fraktion setzt auf Fachwissen für Frühwarnsystem gegen Waldbrände

(wS/spd) Wilnsdorf 16.06.2023 | Frühwarnsystem für Waldbrände in Wilnsdorf? Angesichts der steigenden Gefahr von Waldbränden und um davor bestmöglich zu schützen, hat die Wilnsdorfer SPD-Fraktion einen Prüfauftrag zur Finanzierung und Machbarkeit eines Frühwarnsystems für Waldbrände an die Gemeinde gestellt.

Das vorgeschlagene Frühwarnsystem von der Firma Dryad Networks GmbH hat bereits internationale Anerkennung gefunden. Es basiert auf einer innovativen Technologie, die es ermöglicht, via solarbetriebenen Sensoren Waldbrände frühzeitig zu erkennen. Die Sensoren reagieren auf Rauch – also bereits in der frühen Schwellbrandphase – und schicken ein Signal in ein Funknetzwerk, welches dann via SMS den Waldbesitzer und die Waldbrandzentrale informiert.

Der Prüfauftrag beinhaltet eine umfassende Überprüfung der technischen Spezifikationen des vorgeschlagenen Frühwarnsystems, aber auch anderer Alternativen. Zudem sollen die finanziellen Ressourcen für die Anschaffung, Installation und Wartung eines solchen Systems ermittelt werden.

Potenzielle Kooperationsmöglichkeiten mit benachbarten Kommunen sollen ebenfalls in der Prüfung berücksichtigt werden, um eine möglichst effiziente und kosteneffektive Umsetzung des Systems zu erzielen. Zudem sollen Experten der lokalen Feuerwehren in die Erkundung mit einbezogen werden, um ihre Fachkenntnisse und Erfahrungen einzubringen.

„Die SPD-Fraktion ist überzeugt, dass die Prüfung der Finanzierung und Umsetzung eines Frühwarnsystems für Waldbrände in unserer Gemeinde ein sehr wichtiger Schritt zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen und zur Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger darstellt“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Stefan Dohme. „Wir sind zuversichtlich, dass durch eine fundierte Untersuchung dieser Angelegenheit unsere Gemeinde in der Lage sein wird, die richtigen Schritte zur Implementierung eines effektiven Frühwarnsystems für Waldbrände zu unternehmen.“

