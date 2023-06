Geisweid: PKW im Vollbrand – Flammen greifen auf weitere Fahrzeuge über

(wS/red) Siegen 14.06.2023 | Am Dienstagabend gegen 23:20 Uhr musste die Feuerwehr mit einem größeren Aufgebot an Einsatzkräften in den Adalbert-Stifter-Weg ausrücken. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein PKW bereits in Vollbrand, dessen Flammen auf andere Fahrzeuge übergriffen, die daneben standen. Ein massiver Löschangriff war erforderlich, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung auf das Carport und angrenzende Bäume zu verhindern.

Bei dem Brand wurden mindestens zwei weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen, wobei eines davon ersten Einschätzungen zufolge als Totalschaden gilt. Die genaue Brandursache wird derzeit von der Polizei ermittelt. Glücklicherweise waren die Einsatzkräfte nur wenige Minuten nach der Alarmierung vor Ort und konnten Schlimmeres verhindern.

Weitere Infos folgen im Laufe des Tages.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Es ist nicht das erste Mal, dass es an dieser Örtlichkeit zu Feuerwehreinsätzen kam.

08.08.2022 Brand in Geisweider Mehrfamilienhaus – hoher Sachschaden und mehrere Verletzte – siehe HIER

08.11.2022 Feuer im Adalbert-Stifter-Weg in Geisweid schnell unter Kontrolle – siehe HIER

09.11.2022 Erneut Feuer im Adalbert-Stifter-Weg in Geisweid – siehe HIER