Senioren- und Pflegeberatung des Kreises Präventive Hausbesuche in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 06.06.2023 | Wichtige Entscheidungen trifft man am besten in den eigenen vier Wänden. Dort fühlt man sich sicher, hat alles selbst in der Hand und kann in aller Ruhe nachdenken. Das gilt gerade auch, wenn Weichenstellungen für die eigene Pflege oder die Pflege von Angehörigen vorgenommen werden. Dann kann eine vertraute Umgebung sehr hilfreich sein. Deshalb kommen die Mitarbeiterinnen der Senioren- und Pflegeberatung des Kreises Siegen-Wittgenstein auch gerne zu interessierten Bürgerinnen und Bürgern nach Hause.

Ganz konkret gilt dieses Angebot jetzt für Menschen ab 75 Jahren, die in Hilchenbach leben. In Zusammenarbeit mit der Senioren-Service-Stelle der Stadt informiert die Senioren- und Pflegeberatung des Kreises jetzt über die Möglichkeit, einen sogenannten „präventiven Hausbesuch“ in Anspruch zu nehmen.

Ab dem 12. Juni werden die Seniorinnen und Senioren in der Stadt Hilchenbach, die über 75 Jahre alt sind, per Post über dieses Angebot informiert. Wer eine kostenlose Beratung bei sich zuhause wünscht, muss nur den ausgefüllten Rückmeldebogen in dem vorfrankierten Umschlag zurücksenden.

Die Mitarbeiterinnen der Senioren- und Pflegeberatung des Kreises beantworten alle Fragen rund um das Thema „Pflege“, wie z.B. die Finanzierung von Pflege, Wohnen im Alter oder Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Auch die Vorbereitung auf das Pflegegutachten und Hilfen bei der Beantragung von Pflegeleistungen gehören zum Beratungsangebot.

Für Fragen im Vorfeld eines „präventiven Hausbesuchs“ stehen die Senioren- und Pflegeberatung des Kreises unter 0271 333 -2722, -2723, -2728, -2729 (E-Mail: pflegeberatung@siegen-wittgenstein.de) und Gudrun Roth von der Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach unter 02733 288 -229 (E-Mail: g.roth@hilchenbach.de) gerne zur Verfügung.

Weitere Infos zum Beratungsangebot gibt es unter www.siegen-wittgenstein.de/pflegeberatung.