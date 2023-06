Unbekannte brachen in Restaurant und Werkstatt ein – Polizei sucht Zeugen

(wS/si) Siegen 13.06.2023 | Am Wochenende sind unbekannte Täter in eine Werkstatt und in ein Restaurant eingebrochen.

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (10.05.2023) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt an der Hagener Straße in Siegen. Der oder die Täter durchwühlten das Büro. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie einen Tresor, ein Tablet und einen Kalibrierungstester.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter, gegen 04:45 Uhr, in ein Restaurant am Markt in Siegen ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. Sie öffneten gewaltsam einen Tresor. Aus diesem entwendeten sie Bargeld.

In beiden Fällen hat die Kripo die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0271/7099-0, bei der Polizei zu melden.