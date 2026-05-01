Bauarbeiten Buchener Straße im Zeitplan: Gießereistraße wird umfassend saniert

(wS/si) Siegen 01.05.2026 | Die nächste Straßensanierung steht an: Am kommenden Montag, 4. Mai, beginnen umfangreiche Arbeiten an der Gießereistraße in Siegen. Neben der Erneuerung der Asphaltschicht im Abschnitt zwischen der Samuel-Frank-Straße und der Hagener Straße finden hier in den kommenden Wochen auch Arbeiten am Kanal und Gehweg statt. Die Kosten belaufen sich auf etwa 330.000 Euro.

Vor Beginn der Straßensanierung startet die ausführende Baufirma im Auftrag des städtischen Entsorgungsbetriebs (ESi) ab der Einmündung Ernstweg in Richtung Hagener Straße auf knapp 150 Metern mit der Erneuerung des dortigen Kanals. Im Anschluss beginnt dann die eigentliche Fahrbahnsanierung auf mehr als 600 Metern. Außerdem wird ein bisher nicht ausgebauter, fast 75 Meter langer Abschnitt des Gehwegs angelegt.

Die Arbeiten am Kanal dauern etwa fünf Wochen, die anschließenden Straßensanierungsarbeiten dann ebenfalls einige Wochen. Die Gießereistraße ist während der Arbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Update Buchener Straße und Kohlenbergstraße

Währenddessen kommen die Arbeiten in der Buchener Straße und der Kohlenbergstraße in Buchen planmäßig voran. Das Bauunternehmen asphaltiert derzeit bereits den zweiten Bauabschnitt auf der Kohlenbergstraße neu. In der nächsten Woche können hier voraussichtlich die neuen Fahrbahnmarkierungen aufgetragen werden.