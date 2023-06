Verkehrsunfall in Olpe: Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Harkortstraße

(wS/red) Olpe 22.06.2023 | Heute um 14:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Harkortstraße in Olpe. Ein roter Ford, der aus der Straße „In der Trift“ kam, beabsichtigte nach links in die Harkortstraße abzubiegen. Dabei übersah der Fahrer des Ford den vorfahrtsberechtigten Fahrer eines VW Passats, der gerade die Harkortstraße entlangfuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.Der Ford war mit zwei Frauen besetzt, die bei dem Aufprall leicht verletzt wurden. Ebenfalls verletzt wurde der Fahrer des VW.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen hohen vierstelligen Betrag. Der Verkehr wurde zeitweise umgeleitet, um den Unfallbeteiligten und den Rettungskräften eine sichere Arbeit zu ermöglichen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de