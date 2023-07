Aktiv vor Ort: Zwei neue Waldsofas sorgen für Erholung in Oberdielfen

(wS/svb) Wilnsdorf 17.07.2023 | Gute Neuigkeiten für Spaziergänger und Wanderer aus Oberdielfen. Durch die Initiative von Marc Hanisch, Mitarbeiter der Westenergie, erhielt der Heimatverein Oberdielfen e.V. über das Programm „Aktiv vor Ort“ die finanziellen Mittel für die Anschaffung und Errichtung von zwei neuen Waldsofas.

Die optimalen Aufstellplätze “Am Homerich” und “An der Braache” waren entlang von Lauf- und Wanderwegen rund um Oberdielfen schnell gefunden. Die Waldsofas sehen nicht nur gut aus, sondern laden durch ihre ideale Lage entlang des Höhenweges rund um Oberdielfen ein, sich auszuruhen und die schöne Aussicht zu genießen. Interessant ist außerdem, dass für die Herstellung der Sofas in Mudersbach ausschließlich regionales Lärchenholz aus der Region genutzt wurde, was sehr langlebig ist und wenig Pflege erfordert.

Die Liegebänke stellen eine Bereicherung für alle Spaziergänger und Wanderer dar. Um den Erhalt und die Pflege der Liegebänke wird sich der Heimatverein selbst kümmern.

Marc Hanisch, Projektpate, zeigt sich begeistert. „Da ich selbst gerne spazieren gehe, freut es mich, dass wir mit den Waldsofas nun auch in meinem Heimatort Oberdiefen neue Anlaufstellen haben. Vielleicht animiert es den einen oder anderen auch zu einem Spaziergang in unserer schönen Heimat. Außerdem hat man, wenn man auf dem Waldsofas platznimmt, eine wunderschöne Aussicht über Oberdielfen,“ so Marc Hanisch.

Die Mitarbeiterinitiative „Aktiv vor Ort“ existiert bereits seit dem Jahr 2005. Dabei unterstützt Westenergie das soziale und ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einem Materialzuschuss von bis zu 2.000 Euro. So konnten bereits zahlreiche Aktiv vor Ort-Maßnahmen in verschiedensten Bereichen wie Bildung, Soziales, Kultur Sport, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelt und Naturschutz realisiert werden.

(zweiter v.r.) Projektpate Marc Hanisch mit einigen begeisterten Helfern des Aktiv vor Ort Projektes

