Einbruch in Bäckerei: Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Siegen 24.07.2023 |Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21.07.2023) in eine Bäckerei an der Kampenstraße in Siegen eingebrochen.

Eine Zeugin stellte am Freitagmorgen gegen 05:30 Uhr Einbruchspuren fest und alarmierte die Polizei. Die Unbekannten verschafften sich offenbar gewaltsam Zutritt und betraten die Filiale. Im Inneren durchwühlten sie Kellerräume, den Tresenbereich und ein Büro. Hinweise zur Tatbeute gibt es bislang nicht.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

