Entdecke die historischen Werkstätten, Sammlungen und technischen Einrichtungen von Langenholdinghausen: Einladung zum Abend der offenen Tür

(wS/red) Siegen 07.07.2023 | Ein Spaziergang durch Langenholdinghausen lohnt allein schon aufgrund des ansprechenden Ortsbildes, er führt aber auch zu einer ganzen Reihe einzigartiger Einrichtungen, die es nur hier gibt.

Während eines „Abends der offenen Tür“ am Samstag, dem 22. Juli 2023, besteht zwischen 17.00 und 22.00 Uhr die Möglichkeit zum Besuch der in Langenholdinghausen bis zum heutigen Tage erhalten gebliebenen historischen Werkstätten des Schuhmachers, des Stellmachers und des Schmiedes, aber auch um Einblick zu nehmen in die im Dorf vorhandenen Sammlungen zur Land- und Hauswirtschaft oder des Lösch- und Rettungswesens vergangener Tage.

Besichtigt werden können zudem technische Einrichtungen wie das Wasserrad an „Villäps“ Weiher oder das Backhaus am „Zinnwald“. Das Ziel der an der Veranstaltung beteiligten Handwerker, Vereine und Gruppen ist es, im Dorf vorhandene „kulturhistorische Kostbarkeiten“ in den Blick des Betrachters zu rücken.

Das Ganze zieht sich von der Olper Straße durch die ganze Holdinghauser Straße

Ortsansässigen und auswärtigen Besuchern soll sich der Ort und seine Geschichte von einer bisher noch unbekannten Seite erschließen – ganz unspektakulär, aber in einer authentischen Atmosphäre und damit auf interessante Art und Weise. Hinweisschilder und ausliegende Lagepläne führen zu den einzelnen Orten, hier und da besteht die Möglichkeit zu einem kleinen Imbiss.

In der Stellmacherei von „Neuhüser“ erläutert Bernd Zöller interessierten Kindern das Entstehen eines Wagenrades.

Die „Radmaschine“ zur Herstellung hölzerner Wagenräder stammt aus den 1930er Jahren und ist betriebsbereit – in der alten Stellmacherei von „Neuhüser“ kann sie besichtigt werden.

In die Schuhmacherwerkstatt in „Schusdersch“-Haus ist das Inventar der 1907 im Haus eingerichteten Werkstatt nahezu vollständig erhalten geblieben und kann besichtigt werden.

In der Schuhmacherstube erläutert Kurt Pfennig interessierten Kindern das Entstehen eines Schuhes in Handarbeit vom hölzernen Leisten bis zum Anbringen von Sohle und Absatz.