Öalcher Sportwoche wartet mit zahlreichen Derbys auf

(wS/red) Freudenberg-Alchen 25.07.2023 | Der TuS Alchen veranstaltet ab dem kommenden Montag, 31. Juli, bis Samstag, 4. August, die Ölacher Sportwoche, an der die Gastgeber und zahlreiche Vereine aus den umliegenden Ortschaften teilnehmen und damit viele Derbys bereits in der Gruppenphase garantiert sind.

In der Gruppe A, die am Montagabend mit dem Spiel zwischen dem TuS Alchen I und dem SSV Meiswinkel den Auftakt des Turniers einläutet, spielt auch die Zweitvertretung von Fortuna Freudenberg. Für das Weiterkommen in die Finalrunde am Ende der Woche wollen sich in der Gruppe B die SpVg. Kredenbach/Müsen, der TSV Siegen und der TuS Alchen II qualifizieren.

Die Vorrundenspiele werden am Montag, Mittwoch und Freitag ausgetragen, wobei die Partien jeweils um 18.15 Uhr bzw. um 20.00 Uhr angepfiffen werden. Am Samstag findet um 14.00 Uhr das Spiel um Platz 3 statt und das Finale ist für 16.00 Uhr angesetzt. An allen Spieltagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt und weitere Informationen zu den einzelnen Spielen können auf www.tus-alchen.de abgerufen werden.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier