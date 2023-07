Tina Turner Tickets online kaufen – 50 Jahre „Nutbush City Limits“: Die einzigartige Geschichte der Rocklegende

(wS/sta) ANZEIGE / Werbung Stuttgart, 11.07.2023 – Im August 2023 jährt sich die Veröffentlichung des zeitlosen Evergreens „Nutbush City Limits“ von Tina Turner bereits zum 50. Mal. Diese Meilenstein markiert einen einzigartigen Einblick in das bemerkenswerte Leben der verstorbenen Queen of Rock.

„Trotz der Vergangenheit spiegelt ‚Nutbush City Limits‘ nicht nur meine persönlichen Erfahrungen wider, sondern steht auch für Aufbruch und Wandel. Ich habe es geschafft, alles hinter mir zu lassen und meinen Kindheitstraum zu verwirklichen. Dieser Song ist sehr persönlich für mich; das Schreiben war daher besonders intensiv und emotional. Ich habe meine Identität und mein Leben in diesen Song gelegt. Auch nach 50 Jahren bedeutet er mir immer noch sehr viel“, beschrieb Tina Turner die besondere Bedeutung dieses Hits.

Der Erfolg von „Nutbush City Limits“

Im August 1973 veröffentlichte Tina Turner, damals knapp 34 Jahre alt, gemeinsam mit Ike Turner ihren ersten selbstgeschriebenen Song „Nutbush City Limits“. Bereits seit 13 Jahren waren sie als erfolgreiches Duo bekannt. Der Song wurde zu einem der bekanntesten Hits des Duos, sowohl in den USA als auch international.

In den USA erreichte „Nutbush City Limits“ Platz 22 der Billboard Charts. In Großbritannien schaffte der Hit es auf Platz vier der Charts. In Österreich wurde der Song ganze 20 Wochen lang in den „Singles Austria Top 40 Charts“ gespielt und erreichte sogar für eine Woche den ersten Platz. Für das gleichnamige Album schrieb die Weltikone vier weitere Songs, darunter auch „Club Manhattan“, in dem sie auf ihre erste schicksalhafte Begegnung mit Ike in einem Nachtlokal in East St. Louis zurückblickte.

„Nutbush City Limits“ war der letzte Song, den Tina Turner gemeinsam mit Ike produzierte. Nicht nur der Text stammte aus ihrer Feder, sondern sie brachte auch maßgeblich ihren eigenen Musikstil in den Song ein. „Der Song spiegelt nicht nur meine Vergangenheit wider; er symbolisiert auch meinen persönlichen Aufbruch und Wandel. Ich habe es geschafft, alles hinter mir zu lassen und meinen Kindheitstraum zu leben. Dieser Song ist sehr persönlich für mich; das Schreiben war daher besonders intensiv und emotional. Ich habe meine Identität und mein Leben in diesen Song gelegt. Auch nach 50 Jahren bedeutet er mir immer noch sehr viel“, beschrieb sie die besondere Bedeutung dieses Hits.

Die Geschichte hinter „Nutbush City Limits“

Eindringliche Gitarrenriffs, ein mitreißender Beat und die unverkennbare Rockröhre – die Hits und Melodien der „Queen of Rock“ sind kraftvoll und einzigartig. Die wahre Geschichte hinter dem Song ist jedoch vielen unbekannt: Tina Turner wurde als Anna Mae Bullock in Nutbush, Tennessee, geboren und aufgezogen. Jedoch verband sie mit diesem Ort kaum positive Erinnerungen. Obwohl hier ihre Leidenschaft für das Singen entstand, war das Leben in den Südstaaten von Rassismus und der Angst vor dem Ku-Klux-Klan geprägt. Zudem lebte Tina Turner in bescheidenen Verhältnissen und arbeitete wie viele People of Color damals auf den Baumwollfeldern – eine Tätigkeit, die sie zutiefst verabscheute.

In „Nutbush City Limits“ drückte Tina Turner genau diese gespaltene Gefühlswelt aus: Ihre Entdeckung der Musikleidenschaft einerseits und die Konfrontation mit Rassismus, Angst und Armut andererseits. Im Liedtext spielt vor allem die Bezeichnung der „Grenzen“ eine zentrale Rolle, um ihr Leben dort zu skizzieren:

Nutbush wird von ihr als nichts weiter als „eine Kirche“, „eine Baumwoll-Entkernungsmaschine“, „eine Schule“ und „ein Plumpsklo“ beschrieben. Es ist kein idyllischer Ort, sondern ein Dorf an der Highway 19, geprägt von wenig Freude und vielen starren Regeln: Wochentags wird auf dem Feld gearbeitet, sonntags geht es in die Kirche. Das Tempolimit beträgt 40 Stundenkilometer, Motorräder sind unerwünscht. Für die verstorbene Künstlerin war Nutbush ein Ort, an dem sie weder ihre Träume verwirklichen noch sie selbst sein konnte. Baumwolle wurde für sie zum Symbol des Hasses, das sie daran erinnerte, dass ihre Lebensziele nicht darin bestanden, dauerhaft auf dem Feld zu arbeiten. Diese Erkenntnis führte dazu, dass Tina Turner ihr Leben veränderte.

Heute, genau 50 Jahre später, ist klar, dass sich dieser Aufbruch gelohnt hat. Tina Turner zeigte mit ihrer bewegenden Lebensgeschichte, dass es sich trotz vieler Hindernisse immer lohnt, für einen Traum zu kämpfen und dazu zu stehen. Diese unvergleichliche Stärke spiegelt sich auch in ihren Songs wider und begleitet Menschen auf der ganzen Welt – auch über ihren Tod hinaus – jeden Tag.

Neben dem Vermächtnis ihrer Songs kann das Leben dieser Legende hautnah und live im Musical „TINA – Das Tina Turner Musical“ erlebt werden. Das Musical ist eine wahre Hommage an diese außergewöhnliche Frau und feiert ihr Leben, ihr Talent und ihre Lebensfreude!

Für Werbelinks auf dieser Seite zahlt der Veranstalter ggf. eine Provision. Dieses ist im Ticketpreis bereits eingerechnet