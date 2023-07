Unfall auf der B62 führt zu kurzzeitiger Vollsperrung

(wS/red) Siegen 12.07.2023 | Am Dienstagabend gegen 20:15 Uhr ereignete sich auf der B62 ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Transporter. Der Unfall fand in Fahrtrichtung Netphen statt. Der Fahrer des Transporters hatte offenbar den Entschluss gefasst, unerlaubt die Fahrtrichtung zu ändern, als er mit einer neben ihm fahrenden PKW-Fahrerin zusammenstieß. Durch die Kollision wurde die PKW-Fahrerin verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Es kam zur kurzzeitigen Vollsperrung der B62.

Fotos: Marcel Groß

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier