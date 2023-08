Dramatische Kollisionen in Freudenberg: Ermittlungen gegen Unfallverursacher – 63-jährige Frau schwerstverletzt

(wS/ots) Freudenberg 21.08.2023 | Am Samstag, den 19. August 2023 ist es gegen 11:13 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Freudenberg gekommen. Dabei ist eine 63-jährige Frau schwerstverletzt worden.

Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem VW Golf zunächst die Siegener Straße in Freudenberg. An der Einmündung zur Bahnhofstraße bog er nach links in Richtung Betzdorf ab. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 21-jährigen Fahrzeugführerin. Diese wird in Folge des Verkehrsunfalls leicht verletzt. Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seine Fahrt trotz der Kollision fort. Hierbei benutzte er die Gegenfahrbahn.

Nach ca. 400 Metern kam es dann zu einem weiteren Zusammenstoß mit vier weiteren entgegenkommenden Pkw in Höhe der Einmündung Kuhlenbergstraße. Hierbei wurde eine 63-jährige Fahrzeugführerin zunächst in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Sie wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Der 47-jährige Golffahrer stand augenscheinlich unter Schock und musste ebenfalls behandelt werden Ein weiterer am Verkehrsunfall beteiligter 75-jähriger Fahrzeugführer wurde leicht verletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von über 65.000 Euro.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aus Euskirchen unterstützte die Einsatzkräfte bei der Verkehrsunfallaufnahme. Die Polizei beschlagnahmte den Pkw des Unfallverursachers sowie dessen Führerschein. Weiterhin wurde dem Golffahrer eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Gegenstand der Ermittlungen ist insbesondere, warum der 47-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet bzw. diese benutzte.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu weiteren Gefährdungen durch den Unfallverursacher machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der 0271/7099-0 entgegen.

