Ein i-Tüpfelchen für die Ferien – Das KNAX Spielfest und die Sommernachtsparty begeistern am Wochenende

(wS/jbb) Bad Berleburg 07.08.2023 | Trüb und nass waren die vergangenen Wochen, doch zum großen KNAX Spielfest hielt die Vorhersage, was sie versprochen hatte: Bei angenehmen Temperaturen ohne Wolkenbrüche feierten hunderte Kinder mit ihren Familien einen kunterbunten Ausklang der Sommerferien, bei dem erneut ein Highlight das nächste jagte. Nach einem tatkräftigen Einsatz des Jugendfördervereins Bad Berleburg e.V. und der Stadtjugendpflege strömten im Laufe des Nachmittags immer mehr Kinder in Richtung Hüpfburgen, Kinderschminken oder dem Streichelzoo des Kleintierzuchtvereins W32.

Aufgrund der unklaren Wettersituation verblieben die ganz großen Spielgeräte zur Sicherheit dieses Mal im trockenen. Doch das vielseitige Programm im Rathausgarten war erneut für Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen ein krönender Abschluss der Bad Berleburger Ferienspiele. So zog Bernd Klüser mit dem „Funny Fux“ schon nach kurzer Zeit sämtliche Kinder mit fröhlich-frechen Liedern in seinen Bann und lud so zum Mitsingen und Mitmachen inklusive Polonaise und Limbo auf der Bühne ein. Rüdiger „Mecki“ Hartmann als „Kult-Moderator“ des KNAX-Spielfestes kam fast schon ins Schwitzen, so groß war die Liste an den gebotenen Aktionen. Neu in diesem Jahr war das „DIGITALUM“ unterwegs, welches nicht nur Kinder, sondern auch viele Eltern sehr begeisterte. Mit großem Staunen konnten 3D-Drucker beobachtet und die virtuelle Realität ausprobiert werden. Etwas ruhiger ging es nur wenige Meter weiter in der

Leseecke der Buchhandlung MankelMuth und dem Bastelangebot der Freien Evangelischen Gemeinde Bad Berleburg zu.

Viele Vereine unterstützen den Sommerferien-Abschluss

Nur mit der Hilfe zehn beteiligter Vereine und Institutionen, darunter etwa der Förderverein der Odebornskirche Schüllar-Wemlighausen, der Förderverein Grundschule

Am Burgfeld und der Fredensborg-Ring konnte das KNAX-Spielfest in gewohnter Manier neben unzähligen Händen vom Jugendförderverein Bad Berleburg und der Stadtjugendpflege reibungslos über die Bühne gehen. Gleichzeitig werden die erwirtschafteten Gewinne im Zuge der Gewinnausschüttung bei der nächsten Jahreshauptversammlung des Jugendfördervereins an die beteiligten Vereine ausgeschüttet – eine klare Win-Win-Sitation für Bad Berleburg und seine Vereine.

Ohne die große Unterstützung der Sparkasse Wittgenstein, Westenergie, dem Autohaus Müller und Bollhorst Landtechnik wäre eine solche Veranstaltung kaum denkbar.

Spannend wurde es dann noch einmal kurz vor dem Ende – die große Verlosung der Sparkasse Wittgenstein stand auf dem Programm. Insgesamt zehn tolle Preise – darunter Brettspiele und Sitzsäcke, zogen die Kinder magisch direkt vor die Bühne und jedes Kind hoffte, gleich den eigenen Namen zu hören. Zuvor konnten die Kinder ihr Los am Stand der Sparkasse abgeben und haben sogar noch ein leckeres Eis erhalten.

Apropos Leckereien: Vertreten war auch die Stadtjugendpflege mit ihrem Jugendbus, Popcorn und Zuckerwatte, welche für lange Schlangen sorgte.

„The TAKANAKA Club Band“ begeistert mit Gute-Laune-Songs

Ganz treu geblieben ist das Wetter den Bad Berleburgern doch nicht: Pünktlich zum Beginn der großen Sommernachtsparty im Anschluss an das KNAX-Spielfest zog ein kräftiger Regenschauer über die Odebornstadt. Die vom CDU Stadtverband gesponserte „The TAKANAKA Club Band“, die ihren Weg aus Frankfurt am Main in den Rathausgarten gefunden hatte, wartete doch noch etwas länger ab – und verwandelte dann die regnerische Stimmung schlagartig hin zur besten Partyatmosphäre. Mit Songs von Lady Gaga, Justin Timberlake oder etwa The Blues Brothers zog die international aufgestellte Band mit jahrezehntelanger Bühnenerfahrung vieler Mitglieder das Publikum bereits nach wenigen Minuten in seinen Bann. Die unzähligen Gute-Laune-Songs waren grade bei so vielen jüngeren Besucherinnen und Besuchern so ansteckend, dass die Tanzfläche schon nach kurzer Zeit bestens gefüllt war. Bad Berleburg lässt sich von ein bisschen Regen kaum aufhalten, schon gar nicht zum KNAX-Spielfest und der Sommernachtsparty.

Einen großen Dank möchte der Jugendförderverein erneut an die Hilfsdienste ausrichten, die die Veranstaltung in gewohnter Weise unterstützt haben, darunter der THW Ortsverband Bad Berleburg, der DRK Ortsverein Bad Berleburg, der Baubetriebshof und Jallow Security.

Das breite Angebot und endlich trockenes Wetter zog hunderte Kinder mitihren Eltern in den Rathausgarten.

Bernd Klüser und der „Funny Fux“ haben am Samstagnachmittag mit vielen Songs für beste Unterhaltung gesorgt.

Mit mehr gehen als man gekommen ist – wessen großes Los beim großen Sparkassen-Gewinnspiel gezogen wurde, konnte sich über tolle Gewinne freuen.

Eine breite Mischung aus Soul und Dance kennzeichnete die „The TAKANAKA Club Band“, welche das Publikum nach kurzer Zeit mit sich riss.

Fotos: Jugendförderverein Bad Berleburg



Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier