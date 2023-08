Gestohlenes Fahrzeug aus Siegen gefunden – Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss: Verfolgungsfahrt endet im Unfall

(wS/ots) Siegen 18.08.2023 | Am Mittwoch (16.08.2023) berichtete die Polizei über ein Fahrzeug, welches in der Nacht von Montag auf Dienstag in Siegen-Eiserfeld entwendet wurde. Die Meldung gibt es hier zum Nachlesen: wirsiegen.de

Am Mittwochabend tauchte das Fahrzeug in Plettenberg im benachbarten Märkischen Kreis wieder auf. Gegen kurz nach 20 Uhr hatten Zeugen mehrere stark alkoholisierte Personen im Fahrzeug gemeldet. Eine der eingesetzten Streifenwagen-Besatzungen entdeckte den Pkw am Fahrbahnrand des Böddinghauser Weges. Als der Fahrer die Polizei bemerkte, gab er Gas und flüchtete. Er ignorierte die Anhaltezeichen. Im Hestenbergtunnel beschleunigte er auf etwa 130 km/h. Kurz vor Erreichen des Kreisverkehrs Herscheider Straße/Posensche Straße rammte der Fiat einen anderen Pkw. Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs verlor die Kontrolle über seinen Wagen, drehte sich und kam an dem Kreisverkehr zum Stehen. Zwei Insassen flüchteten zu Fuß.

Der geschädigte andere Pkw-Fahrer hielt den Flüchtenden bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Diese überwältigten ihn und legten dem 35-jährigen Siegener Handfesseln an. Sein Beifahrer, ein 24-jähriger, in Siegen gemeldeter Mann, wurde ebenfalls von einem Zeugen gestoppt. Als die Polizeibeamten ihn erreichten, stand er in einiger Entfernung und urinierte an einen Zaun. Gegen die Festnahme wehrte er sich mit Fußtritten, weshalb ihm die Polizeibeamten Hand- und Fußfesseln anlegten. Bei seiner Durchsuchung kamen Drogen samt Zubehör zum Vorschein. Er bekam eine Anzeige wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Drogen- und Alkoholtests bei dem 35-jährigen Fahrer verliefen positiv. Der Siegener hat keine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizei schrieb Strafanzeigen wegen Teilnahme als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen (dazu bedarf es keines „Gegners“), Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit am Steuer bzw. Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Verkehrsunfallflucht. Beide Männer wurden bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Der Pkw, mit dem sie geflüchtet waren, war nicht mehr fahrbereit.